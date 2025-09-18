El último largometraje dirigido por Danny DeVito es una película de terror que nadie ha visto porque lleva más de una década guardada en un cajón

En la industria del cine, las carreras de los directores suelen ser tan versátiles como las de los mismos actores, pero si nos referimos a alguien que ha forjado su camino en la comedia buscando dar el gran salto a un género completamente diferente, no podemos dejar de lado el nombre de Danny DeVito, que ha sido conocido por su trabajo como actor, productor y director en películas para toda la familia.

Sin embargo, hay un título en su filmografía que destaca por una gran particularidad: nadie en el mundo la ha visto: se trata de un thriller con elementos sobrenaturales o apocalípticos que aparentemente terminó de hacerse hace más de una década y que, hasta ahora, sigue guardado en algún cajón, sin fecha de estreno visible.

La información de la película es poca: apenas y conocemos el nombre y la fecha de producción: 'St. Sebastian' fue rodada y producida entre 2012 y 2019, pero nunca llegó a estrenarse formalmente.

Un apocalipsis radioactivo ruso

El argumento que se conoce de la película suena sugerente: la historia gira en torno a tres personajes muy distintos: un policía herido, un asesino moribundo, y una enfermera con un perfil seductor o provocativo. Estos tres quedan atrapados en un hospital abandonado durante una guerra o desastre exterior, sin médicos, prácticamente sin testigos, viviendo situaciones límite.

En Letterboxd aparece además otra versión de la sinopsis que lo sitúa en una Rusia postapocalíptica tras una guerra nuclear, lo que le da un ambiente mucho más oscuro y desolado, donde las participaciones de William Fichtner, Lance Reddick, Constance Zimmer y demás actores hubieran mostrado en pantalla la visión de un thriller a cargo de un gran hombre que formó su carrera en el camino de la comedia.

¿Por qué no se ha visto? Pues no está del todo claro, pero la poca información nos suele dar la pista de que el problema pudieron haber sido problemas financieros, o simplemente que no encontraron quién la distribuyese de forma adecuada.

Para Danny DeVito, 'St. Sebastian' marcaría algo distinto en su carrera como director, convirtiéndose en su primera incursión real en el género de suspenso. Puede que algún día la veamos; hasta entonces, sigue siendo una de esas curiosidades cinematográficas que despiertan la imaginación de quienes siguen la carrera de DeVito.

Foto de IMDB

