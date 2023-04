Steve Jobs al desnudo en un asombroso biopic que puedes ver en streaming: un dinámico estudio de un director de orquesta desconectado de su alrededor

Una de las escenas más vibrantes de 'TÁR' sucede justo al inicio, donde tras una enumeración de logros el personaje de Cate Blanchett empieza a hablar del trabajo de director de orquesta. El uso de las manos para tener control de cada uno de los instrumentos a su alrededor es su manera de tener cautivado al público, pero también su mecanismo de control que, como se comprobará después, no puede sino hacer aguas porque la supuesta genialidad sólo te lleva hasta cierto punto.

No debería sorprender lo más mínimo que el Steve Jobs de 'Steve Jobs', interpretado por Michael Fassbender, se identifique con un director de orquesta. Su contundente respuesta redondea la escena más electrizante de la película, donde el Steve Wozniak de Seth Rogen le interroga qué talento tiene de especial para ser considerado un genio cuando no parece desempeñar una labor directa. Ni tampoco tener en ninguna consideración a los músicos que sí hacen la música.

Quién narices es Steve Jobs

Es la pregunta que tratan de resolver Danny Boyle y Aaron Sorkin en este infravalorado biopic disponible en SkyShowtime de la famosa figura al frente de Apple. Con inspiración absolutamente libre en la biblia sobre Steve de Walter Isaacson (como no puede ser de otra forma con Sorkin), va recreando tres importantes presentaciones donde varias personas relevantes en su vida se le acercan y le confrontan con respecto a varios de sus actos y decisiones.

¿Qué hace realmente un genio a Jobs? Y si lo es, ¿justifica de alguna forma que se haya comportado de manera despreciable y rastrera con todos los que han trabajado a su lado, o incluso con su propia familia? Lejos del infinitamente menos logrado film de 2013 con Ashton Kutcher, 'Steve Jobs' sí consigue hacer un estudio de personaje complejo e interesante que no se ciña en exceso a las convenciones del biopic con ambiciones de Oscar.

La estructura de tres actos tan marcados de Sorkin, condensando casi todos los aspectos de su vida en tres presentaciones de producto relevantes (el Macintosh, el ordenador de NeXT y el iMac), es tan caprichosa como plenamente consciente de lo que hace. El guion hasta bromea con ello en una línea de diálogo, pero no cambia que resulta eficaz para propulsar el drama, que es narrado de manera formidable por un Boyle que, además de hacer siempre el plano menos aburrido posible, hace una gran lección de ritmo y también dirección de actores.

'Steve Jobs': tocar la orquesta

De una forma similar a cómo 'La red social' retrata como egocéntricos (y casi psicópatas) a los arquitectos de uno de los cambios tecnológicos más importantes de este siglo, 'Steve Jobs' muestra como el admirado "héroe" que puso a Apple a la vanguardia fallaba a su círculo más cercano. Puede parecer que no es el caso porque Boyle no tiene el mismo colmillo cínico de David Fincher, pero no paran de haber pequeños momentos en las escenas donde se muestra su gran intuición para saber cómo la gente va a interactuar con la tecnología pero es inútil a la hora de establecer una relación con la gente que trata casi a diario.

La relación con su hija parece a priori el elemento emocional más manipulador que puede convertirse en puro terrorismo en manos de Sorkin y Boyle. Sin embargo, es donde más logra contar la historia del icono más allá de los hechos reales. Su incapacidad para conectar con ella de otra forma que no sea a través de fabricar tecnología es realmente trágico, y tiñe por completo un final que se supone que debe ser de redención y glorificación del protagonista. Quizá nos muchos daban un duro porque estos dos fueran a dar con tantas claves y dar una película tan notable, pero hay que quitarse el sombrero con ellos.

