Amazon está en un callejón sin salida con la nueva película de Woody Allen

Multitud de actores que han trabajado con Woody Allen se han posicionado en su contra por el resurgir de las acusaciones por abuso sexual a las que tuvo que hacer frente hace ya más de dos décadas. Eso ha provocado que Amazon se esté replanteando muy seriamente su asociación con el director de 'Match Point', hasta el punto de que está valorando muy seriamente dejar sin distribución a 'A Rainy Day In New York', su próxima película.

Conviene recordar que tanto Rebecca Hall como Timothée Chalamet, dos de sus protagonistas, optaron por distanciarse de ella donando lo que había cobrado por ella. La mala prensa está garantizada por el mero hecho de ser una película de Allen y es ahí donde Amazon se encuentra en un callejón sin salida, ya que va a ser criticada tanto si la estrena en cines como si no lo hace, estando por ver entonces qué haría exactamente con ella.

En el rodaje de 'A Rainy Day In New York'

Por un lado podría simplemente asumir el dinero invertido en 'A Rainy Day In New York' como una pérdida y no distribuir de ningún modo la cinta, existiendo también la opción de lanzarla simplemente en su plataforma de streaming sin darle la más mínima promoción. Ninguna opción suena especialmente apetecible para una compañía que lleva ya varios años trabajando con Allen, pues primero llegó la serie 'Crisis in Six Scenes' y luego fue el turno de 'Wonder Wheel'.

Esta última no ha funcionado nada bien en la taquilla norteamericana y lo más probable es que Amazon nunca recupere los 25 millones que costó. Ahora se enfrenta a un caso único en el escenario actual. Ellos no tienen la opción de simplemente despedir a Allen como sucedió con Kevin Spacey en 'House of Cards', anular los proyectos futuros y eliminando los que ya tenían, caso de Louis C.K. y HBO, o borrarle de la película, el destino sufrido por Spacey en 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World').

Amazon ya tiene algo prácticamente listo y no hay forma humana de disociarlo de Allen, ya que él es la gran mente pensante detrás de 'A Rainy Day In New York'. El clima actual de persecución de todo lo relacionado con el acoso sexual en Hollywood invita a pensar en que Amazon se decidirá por asumir la pérdida y hacer como si la película no existiese. Y además Allen está teniendo problemas para completar el reparto de su próxima pelicula. No pinta bien el futuro para el autor de joyas como 'Annie Hall' o 'Manhattan'.

Por su parte, Amazon también está en un momento decisivo para determinar su futuro. La marcha de Roy Price, antiguo jefe de Amazon Studios, principal valedor de Allen y también acusado por abusos sexuales, ha hecho que la compañía haya cambiado de estrategia a la hora de elegir qué contenidos potenciar. La idea es centrarse en títulos que atraigan a las grandes masas, encajando ahí su ambiciosa apuesta por adaptar ‘El señor de los anillos’ (‘The Lord of the Rings’) a la pequeña pantalla.

Dicho de otra forma, puede que Amazon ya estuviese barajando la idea de poner punto y final a su asociación con Allen antes de todo este escándalo. Hace bien poco demostró que no les importaba cambiar de idea y cancelar series que ya habían renovado como ‘One Mississippi’, ‘Jean-Claude Van Johnson’ y ‘I Love Dick’. Les va a costar dinero si acaban optando por hacer como si no existiera, pero hasta cierto punto encaja dentro de su nueva estrategia de contenido...