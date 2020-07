Comic-Con 2020: lo más importante de la primera edición online y gratuita del evento

Un año tan atípico como está siendo 2020 no podía haber tenido, bajo ningún concepto, una Comic-Con como las de siempre. El que, probablemente, sea el evento más importante para el fandom año tras año, se ha visto obligado a reinventarse en su última edición, realizada en remoto, accesible para todo el mundo, y bautizada como Comic-Con@Home.

Aunque no haya estada cargada de los bombazos habituales, esta Comic-Con 2020, a pesar de su cariz online, nos ha dejado unas cuantas noticias y tráilers dignas de mención —y, algunos, de celebración—. A continuación os dejo con una recopilación de los anuncios más trascendentes que ha traido bajo el brazo el evento.

'The Boys' tendrá tercera temporada

Arrancamos con uno de los grandes reclamos del catálogo de Amazon Prime Video: la adaptación en forma de serie del salvaje cómic de Garth Ennis 'The Boys', capitaneada por Seth Rogen y Evan Goldberg.

Durante el panel del show, además de mostrarse metraje inédito de la segunda temporada, que se estrena el próximo 4 de septiembre, se hizo un anuncio que hará las delicias de los aficionados a esta sátira superheróica protagonizada por Karl Urban y compañía: 'The Boys' tendrá una tercera temporada.

Seth Rogen soltó la bomba con la frase "Si te gusta 'The Boys', vas a tener más. ¡Gracias a Dios!", aunque su optimismo mermó cuando abordó el tema del rodaje de los nuevos episodios: "¿Cuándo podremos rodar la tercera temporada? Con suerte, en algún momento de esta década".

'Jurassic World Dominion' estará hasta arriba de animatronics

Los amantes de los efectos prácticos de toda la vida estarán encantados con la nueva entrega de la irregular saga 'Jurassic World'. Durante una conversación con el medio Collider dentro del marco de esta Comic-Con 2020, el director Colin Trevorrow ha confirmado que los animatronics han cobrado un gran acto de presencia en su último largometraje, y que los avances digitales han permitido que las criaturas tangibles y el CGI puedan combinarse como nunca antes.

"Hemos sido cada vez más prácticos con cada película de 'Jurassic' que hemos hecho desde la primera, y hemos hecho más animatronics en esta última que los que tuvimos en las dos anteriores. Lo que hemos descubierto, especialmente al trabajar en estos últimos dos meses, es que hemos alcanzado un punto en el que es posible... las extensiones digitales en animatronics son capaces de igualar la textura y el nivel de fidelidad que puede ofrecer un animatronic. Y no solías ser capaz de mezclarlos realmente. Podías ver las costuras. Así que esta parte está siendo muy emocionante para mí".

'Truth Seekers' reunirá a Nick Frost y Simon Pegg

¿Adorásteis la dinámica de Nick Frost y Simon Pegg en la maravillosa sitcom 'Spaced'? ¿Confirmásteis vuestro amor por el dúo de cómicos británicos en la trilogía del Cornetto, también dirigida por Edgar Wright? Pues estáis de enhorabuena, porque esta Comic-Con 2020 ha presentado el tráiler de 'The Truth Seekers', la serie que reunirá nuevamente a la pareja de actores.

Escrita por el propio Pegg, James Serafinowicz y Nat Saunders, esta comedia de terror seguirá a un equipo de investigadores paranormales ubicado en el Reino Unido, contará con la participación de Malcom McDowell en el reparto , y se estrenará en Amazon Prime Video en una fecha aún por determinar.

El remake americano de 'Utopia' ya tiene tráiler

Sin abandonar el panorama catódico, ni la plataforma Amazon Prime Video, la Comic-Con@Home también nos ha dejado el tráiler de la esperada adaptación norteamericana de 'Utopia', la serie de culto británica estrenada en 2013 en Channel 4, creada por Dennis Kelly y protagonizada por Fiona O'Shaughnessy, Alexandra Roach y Nathan Stewart-Jarrett, entre otros.

Esta aproximación yanqui al original está capitaneada por Gillian Flynn —'Heridas abiertas'—, estará compuesta por ocho episodios, y traerá sus conspiraciones a Amazon a lo largo del próximo otoño —aún no hay fecha exacta— de la mano de un reparto compuesto por Sasha Lane, John Cusak, Dan Byrd y Jessica Rothe.

'Los nuevos mutantes' tiene muy buena pinta

Ya han pasado la friolera de tres años desde que vimos el primer tráiler de 'Los nuevos mutantes', dirigida por un pobre Josh Boone a quien, en todo este tiempo, le ha dado tiempo de terminar de adaptar 'Apocalipsis' de Stephen King y llevarla a la pequeña pantalla mientras su largometraje superheróico sufría un retraso tras otro.

La cinta en cuestión, que debería estrenarse en cines el próximo 28 de agosto frente a la negativa de Disney de someterla a un nuevo cambio de fecha, ha tenido su propio panel en la Comic-Con 2020. En el, además de poder escuchar a Maisie Williams, Charlie Heaton y Anya Taylor Joy hablar de sus papeles, hemos visto un nuevo avance y la escena de apertura del filme, que, dicho sea de paso, tiene una pinta espectacular.

Marvel se pone oscura con el avance de 'Helstrom'

Siguiendo con los superhéroes marvelitas, La Casa de las Ideas y Hulu han presentado en esta Comic-Con@Home el tráiler de 'Helstrom'; una nueva serie de televisión creada por Paul Zbyszewski —guionista, entre otros trabajos, de 'Perdidos' y 'El gran golpe'—, y protagonizada por Tom Austen y Sydney Lemmon.

En ella, el dúo de intérpretes darán vida a Daimon y Ana Helstrom, los hijos de un asesino en serie que se valen de sus habilidades especiales para rastrear y cazar demonios. Sí, la cosa pinta tan oscura como cabría esperar, y por muy producción Marvel que sea, dudamos bastante que vaya a llegar a Disney+. Dónde se estrenará en España continúa siendo una incógnita.

'Territorio Lovecraft' desata su lado más cósmico en su brutal nuevo tráiler

A este ritmo, la gente de HBO nos va a enseñar media 'Territorio Lovecraft' antes de su estreno, porque el flujo de tráilers y material promocional está siendo incesante. Pero no seremos nosotros quienes nos quejemos después de la última salvajada con la que han promocionado esta adaptación de la novela homónima de Matt Ruff creada por Misha Green.

Después de entrar en materia y sumergirnos en la Norteamérica profunda de los años 50, el nuevo avance de la serie que cuenta con el sello de J.J. Abrams y Jordan Peele se pone más cósmico que nunca al permitirnos entrever al mismísimo Cthulhu. ¡Esto pinta de maravilla!

Aluvión de novedades para el universo 'The Walking Dead'

El periplo televisivo del fabuloso cómic de Robert Kirkman 'The Walking Dead' parece inacabable. En esta Comic-Con 2020 esto ha quedado plenamente demostrado a través de las novedades anunciadas sobre la serie original y sus spin-offs 'Fear the Walking Dead' y 'The Walking Dead: World Beyond'.

Respecto al título que lo empezó todo, se ha conocido que la recta final de su décima temporada comenzará a emitirse el 4 de octubre, pero que no terminará este año 2020. En su lugar, a principios de 2021 se emitirán seis nuevos episodios que cerrarán el arco de la etapa.

Además de esto, se han presentado los tráilers de la sexta temporada de 'Fear the Walking Dead', que se estrenará el 11 de octubre de este mismo año, y de 'The Walking Dead: World Beyond', que nos contará a partir del 4 de octubre la historia tras la primera generación de supervivientes nacidos durante el estallido zombi.

'Star Trek' tiene nueva serie

El fandom Trekkie también tiene motivos para alegrarse, porque el panel de 'Star Trek' de la Comic-Con@Home ha estado repleto de jugosas novedades, incluyendo algún que otro detalle sobre el futuro inmediato de 'Star Trek: Discovery' —cuya tercera temporada sigue sin fecha de estreno— y declaraciones de Sir Patrick Stewart sobre el gran acierto que fue volver a interpretar a Picard en la nueva serie de la franquicia.

Además, se ha compartido una breve escena de 'Star Trek: Lower Decks' que confirma que el humor habitual de Mike McMahan va a estar a la orden del día, y se ha anunciado una nueva serie de animación titulada 'Prodigy', producida por CBS y Nickelodeon, y que se estrenará a lo largo de 2021 en el canal infantil.

Volvemos a la zona de peligro de la mano de 'Archer'

Además de poder disfrutar de la siempre grata compañía de Lucky Yates, Aisha Tyler, Chris Parnell, Judy Greer y Amber Nash en el tradicional panel de 'Archer' —que podéis ver sobre estas líneas—, esta Comic-Con@Home nos ha dejado el tráiler de la undécima temporada de la tronchante serie de FXX, que tras varias temporadas libres y alocadas, volverá a sus derroteros... más o menos.

Al fin, y después de tres años, el espía protagonista que da título al show despertará del coma y regresará a una realidad que está mucho más cambiada de lo que cabría esperar. Las carcajadas están aseguradas a partir del próximo 16 de septiembre. "Rampaaaaaaage!".

Zack Snyder se pone chungo defendiendo su versión de 'Liga de la Justicia' y nos enseña el traje negro de Superman

Aunque fuésemos plenamente conscientes de que la gente de Detective Comics iba a esperar a su evento DC FanDome del próximo 22 de agosto para sacar la artillería pesada, no íbamos a perdernos bajo ningún concepto la participación de Zack Snyder en el panel organizado por fans 'Justice-Con' en el que el director comentaría alguna que otra cosa sobre el ansiado Snyder Cut de 'Liga de la Justicia'.

Cuando se le preguntó sobre si usaría algún plano de los que rodó Joss Whedon tras su salida del proyecto, el bueno de Zack fue realmente tajante: "Destruiría la película. La prendería fuego antes de usar un único fotograma que no hubiese fotografiado yo. Reventaría literalmente esa puta cosa". Así de defiende una visión, sí señor.

Our first look at Henry Cavill in Superman's black suit from Zack Snyder's #JusticeLeague.



via #JusticeCon - https://t.co/Ovsm32rTAf pic.twitter.com/RKxDXECNPE — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 25, 2020

Pero no todo fueron exabruptos. Además, el señor Snyder dejó caer un nuevo clip de su 'Liga de la Justicia' en el que podemos ver el traje negro de Superman en todo su esplendor. Warner no le permitió utilizar esta vestimenta durante el rodaje, pero el director se las apañó para rodar las escenas pertinentes de un modo que permitiese a su equipo de post-producción alterar el color del traje de un modo efectivo. Los resultados hablan por sí solos.

No se desvelaron muchos más detalles sobre el proyecto, pero, más allá de quedar casi confirmado que será una película de unas cuatro horas, resulta curioso cómo su máximo responsable fue esquivando todas las preguntas sobre una posible aparición de Linterna Verde en el largometraje. El tren del hype va a acabar pasándonos por encima de aquí al estreno en 2021.