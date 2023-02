Creo que es la mejor saga de fantasía desde 'El señor de los anillos' y que Hollywood se equivoca queriendo hacer tan pronto un remake

Que el cines no es más que un negocio para Hollywood es algo que nadie debería dudar a estar alturas. Ellos están para hacer dinero, y si eso supone hacer grandes películas, perfecto, pero la mayoría de las veces da la sensación de que eso tiene, como mucho, una importancia secundaria. El reciente anuncio de que Universal prepara una película en imagen real de 'Cómo entrenar a tu dragón' ha vuelto a reforzar esa idea.

Estrenada en 2010, 'Cómo entrenar a tu dragón' fue el inicio de la mejor saga de fantasía desde el lanzamiento de 'El señor de los anillos' en diciembre de 2001. La primera entrega es pura magia, una aventura sensacional alrededor de la inesperada amistad que surge entre Hipo y Desdentao. Luego llegarían dos entregas más, ambas muy buenas pero inferiores a la primera, y la franquicia se dio por finalizada en 2019. Al menos en la gran pantalla, que en 2021 se estrenaba 'Dragons: The Nine Realms', una serie situada 1300 años después de la tercera parte.

Muchas pegas y ningún aliciente

Apenas cuatro años han pasado hasta el anuncio de una nueva versión en carne y hueso. Porque es cierto que en ambos casos son adaptaciones del libro de Cressida Cowell, pero hay un detalle fundamental que invita a pensar que Universal quiere hacer como Disney y que básicamente vamos a ver la misma película: el fichaje de Dean DeBlois.

DeBlois fue coguionista y codirector de la primera parte, ocupándose luego en solitario de las dos siguientes entregas. Eso se puede interpretar de dos formas. La primera es que Universal busca hacer una adaptación respetuosa con la película original, pero la segunda es que es la mejor excusa para hacer lo mismo pero decir que tenían a la persona para hacerlo de la forma posible. Y lo peor es que ni siquiera sería del todo cierto, pues la participación de Chris Sanders en la primera película fue fundamental para convertirla en una joya del cine animado reciente.

Eso no quita que esta nueva versión de 'Cómo entrenar a tu dragón' pueda ser un éxito, pues Disney lleva años siguiendo ese camino y consiguiendo buenos resultados en taquilla, aunque incluso ahí se percibe cierto cansancio. No hace tanto que el remake de 'El rey león' se convirtió literalmente en una de las 10 películas más taquilleras de la historia y a día de hoy nadie se acuerda de ella, por no decir que luego títulos como 'La dama y el vagabundo' y 'Pinocho' fueron directas a Disney+, mientras que 'Mulan' pinchó con su estreno simultáneo. Ese filón podría estar agotándose.

En su contra también juega el factor tiempo, pues no ha pasado el suficiente para que la nostalgia pase a ser el sentimiento dominante por encima del recelo a la posibilidad de que se carguen el buen recuerdo de una franquicia que fue bastante apreciada tanto por crítica como por público.

A eso hay que sumar una pega que tiene difícil solución en una versión en imagen real: ¿Cómo piensan conseguir que los dragones en general y Desdentao en particular resulten creíbles sin perder su encanto? Porque aquí un acercamiento demasiado realista se cargaría su encanto y uno muy cartoon haría imposible tomarse en serio la película. Eso en animación no es un problema, pero la cosa cambia en un proyecto de estas características.

En definitiva, este nueva versión de 'Cómo entrenar a tu dragón' llega demasiado pronto, no transmite que vaya a ofrecer algo que justifique su existencia más allá de intentar exprimir su popularidad en taquilla y encima despierta serias dudas en lo referente al uso de los dragones. Y a su favor para estar deseando verla no se me ocurre nada, la verdad.

