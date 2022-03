El final de 'Star Wars: El imperio contraataca' cambió en el último momento: Mark Hamill desvela que tenían miedo de que el desenlace original fuera demasiado pesimista

El giro final de 'El imperio contraataca' es uno de los secretos peor guardados de la historia del cine, ya que el gran descubrimiento del mismo ha pasado a formar parte de la cultura popular. Sin embargo, la película no acaba realmente ahí y el mismísimo Mark Hamill ha desvelado que se añadió una escena en el último momento para no transmitir un mensaje demasiado pesimista al público.

Como muchos recordaréis, los protagonistas de la película no pasan por su mejor momento al final del episodio V de la saga Star Wars. Darth Vader acaba de cortar la mano a Luke, no sin antes desvelar que él es en realidad su padre, mientras que Han Solo es congelado en carbonita.

Dos golpes muy duros para la Resistencia y el equipo de la película no quiso que el público se quedase con un mal sabor de boca, de ahí que cuatro meses después rodasen el icónico plano final. Esto es lo que comenta al respecto Hamill:

Filmed 4 months after we wrapped principal photography on #ESB, it wasn't a "re-shoot", it was an added scene. Concerned about the downbeat ending & thorough defeat of the protagonists, they wanted to add an uplifting moment of hope & rejuvenation to reassure the audience. https://t.co/VIMbC3YprU pic.twitter.com/MG41dr8fgu