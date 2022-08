El giro fantástico de 'Sorry to Bother You' ya es realidad: una inteligencia artificial transforma el acento de los teleoperadores en busca del éxito

Hay quien dice que a veces la realidad supera a la ficción, y una nueva iniciativa de Silicon Valley desde luego le ha pegado tres vueltas a la trama que nos plantea 'Sorry to Bother You'. En la película de Boots Riley, Lakeith Standfield comienza a triunfar como vendedor por teléfono cuando empieza a usar su "voz de blanco", y ahora un nuevo software ha logrado replicar esta idea con inteligencia artificial para conseguir este mismo resultado.

Sin acentos...o más bien solo un acento aceptable

'Sorry to Bother You' nos mostraba a modo de comedia una situación demasiado real para muchas personas: que tienen más éxito en su entorno laboral cuando utilizan un registro de voz asociado a las personas blancas.

Sanas es una startup californiana que ha creado una tecnología que altera en tiempo real la voz de las personas. Una gran parte de los call centers mundiales están localizados en la India y en Filipinas, y al utilizar este software su acento se convierte completamente en el de un estadounidense blanco.

Esta tecnología puede ahorrar millones de dólares a ciertas empresas, que cada vez más están entrenando a sus trabajadores para tener un acento neutral que resulte amigable y atractivo para los clientes occidentales.

Al protagonista de la película le empieza a ir de maravilla cuando usa esta técnica, pero también le crea una sensación de incomodidad con que solamente una cierta manera de hablar es con la que uno puede triunfar. Por desgracia, parece que esto mismo le pasó al co-fundador de Sanas Sharath Keshava Narayana, quien ya en 2003 trabajaba en un call-center y sufrió sus dosis de discriminación por su acento indio e incluso tuvo que cambiarse el nombre a "Nathan" para poder entrar dentro de esta "neutralidad" obligatoria.