Mark Millar explica por qué DC no tiene tanto éxito como Marvel: "sus personajes no son cinematográficos"

El impresionante éxito de 'Black Panther' vuelve a animar el debate sobre las adaptaciones de los cómics de Marvel y DC. La primera película sobre el rey de Wakanda sólo ha necesitado un par de semanas para alcanzar los 700 millones de dólares en taquilla, superando ya la recaudación total de 'Liga de la Justicia', la gran reunión de los superhéroes de DC.

El decepcionante resultado de la película dirigida por Zack Snyder (y Joss Whedon) ha sacudido los cimientos del Universo DC y todo apunta que Warner está recomponiendo el calendario de estrenos para abandonar el plan actual e iniciar una nueva etapa, o al menos sembrar las semillas con ese objetivo. Ante este panorama, el guionista Mark Millar ha ofrecido su experta opinión sobre por qué las películas de Marvel tienen más éxito que las de DC.

Cabe recordar que Millar ha creado cómics como 'Kick-Ass' o 'Kingsman', adaptados al cine, y ha trabajado para Marvel escribiendo por ejemplo el famoso arco de 'Civil War' (diferente a la película), aunque él se confiesa fan de los personajes clásicos de DC. De hecho, intentó llevar al cine las aventuras de Superman con su amigo Matthew Vaughn pero en Warner apostaron por el proyecto de Snyder.

En una entrevista para Yahoo, Millar aporta una llamativa teoría sobre el problema del Universo DC: los personajes no funcionan bien al adaptarlos al cine, sobre todo ahora. Así lo explica:

"Creo que es realmente simple: los personajes no son cinematográficos. Y digo esto como un tremendo fan de DC que prefiere mucho más sus personajes a los de Marvel. Superman, Batman y Wonder Woman son algunos de mis favoritos pero creo que, con la excepción de Batman, no están basados en torno a sus identidades secretas, están basados en torno a sus superpoderes. Mientras, los personajes de Marvel tienden a apoyarse en las personalidades de Matt Murdock o Peter Parker, o las individualidades de los X-Men, todo se centra en los personajes. DC, al margen de Batman, no se centra en los personajes. Con Batman, puedes entenderle y preocuparte por él. No con alguien como Green Lantern, que tiene este anillo que le permite crear tridimensionales manifestaciones físicas y plasma verde con pensamientos en su cabeza, ¡pero es alérgico al color amarillo! ¿Cómo haces una película con eso? En 1952 tenía todo el sentido del mundo pero ahora el público no tiene ni idea de qué va eso. La gente me destrozará por esto pero creo que las pruebas están ahí. Hemos visto a grandes directores, grandes guionistas y grandes actores, toneladas de dinero a su disposición, y estas películas [de DC] no funcionan. Creo que están demasiado lejos del tiempo en el que fueron creados. Algo de ellos se siente un poco viejo, los niños los miran y no creen que molen. Incluso Superman, amo a Superman, pero pertenece a una América que ya no existe. Representa la América del siglo 20, creo que llegó a la cima en esa época.

Es un argumento interesante pero creo que hay varios agujeros en la teoría de Mark Millar. Uno muy evidente es que Warner y DC triunfaron el año pasado con 'Wonder Woman', recaudó 821 millones en taquilla y las críticas fueron muy positivas. Por otro lado, ¿acaso el Capitán América es más moderno que Superman? Marvel "sólo" recaudó 370 millones con la primera entrega ('El hombre de acero' hizo casi el doble) y realizó dos secuelas además de incluirle en los Vengadores.

No quiero ni imaginar lo que habría hecho Warner con el Capitán América... Tampoco Thor encaja con el argumento de Millar, es un Dios, y Marvel no ha tenido problemas en rodar una trilogía (más, de nuevo, su papel en las dos entregas de los Vengadores). No creo que el problema sean los personajes, creo que el problema está en la forma de adaptar los cómics y en la gestión de Warner, que no ha confiado en sus directores, con la excepción de Christopher Nolan.

Apostaron por Zack Snyder y no les salió bien, se equivocaron dejándole al mando de 'Liga de la Justicia' antes de saber si funcionaba 'Batman v Superman'. Pero si haces eso, deberías confiar en su visión, y no lo hicieron. Casi arruinan 'Escuadrón Suicida' al no confiar en el montaje de David Ayer pero la suerte ya se les acabó con 'Liga de la Justicia', donde quisieron imitar a Marvel apostando por un tono más ligero y cómico que no encajaba con el estilo de Snyder (sorprendentemente, tampoco respetaron la labor de Joss Whedon).

Creo que se puede hacer una versión de Superman que resulte divertida e interesante hoy en día, si se elige al cineasta adecuado. Espero que Matthew Vaughn pueda hacer esa película (con o sin Henry Cavill). Por cierto, el próximo estreno de Warner & DC es 'Aquaman', que llegará a los cines en diciembre con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe y Patrick Wilson, al frente del reparto. A ver cómo funciona el tráiler pero parece que hay mucho interés por ver lo que ha hecho James Wan.

Por último, creo que Millar se equivoca al afirmar que los personajes de DC no son cinematográficos. ¿Se ha olvidado de 'Superman' de Richard Donner, una de las películas fantásticas más influyentes de la historia del cine? ¿Se ha olvidado de la trilogía del Caballero Oscuro? Incluso con sus torpezas, Snyder demostró que las historias de estos superhéroes pueden dar lugar a momentos muy espectaculares en la gran pantalla. Lástima que el talento visual de Snyder haya quedado enturbiado por su torpeza narrativa.