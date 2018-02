'Black Panther' sigue arrasando en taquilla y superando las mejores cifras del cine de superhéroes

Increíble lo que está logrando 'Black Panther'. Parece que era la película de superhéroes más esperada de la última década, por lo menos. Con las cifras (y los récords) que está logrando lleva camino no sólo de superar la taquilla de todas las películas que ha estrenado Marvel Studios hasta ahora, sino de todo el cine de superhéroes.

Este fin de semana, 'Black Panther' recaudó 108 millones de dólares en Estados Unidos. Sólo cinco películas en toda la historia han recaudado en el país norteamericano más de 100 millones durante el segundo fin de semana en cartelera; dentro de ese ranking, 'Black Panther' obtuvo el segundo mejor dato de todos los tiempos. Asimismo, el último estreno de Marvel se ha convertido en la segunda película más rápida de la historia en alcanzar los 400 millones en EE.UU.

Ahora mismo, después de estar sólo diez en las salas de cine, 'Black Panther' ya es el quinto largometraje más taquillero de todos los producidos por Marvel y está a punto de superar la recaudación de 'Capitán América: Civil War' (408M$) y de 'Iron Man 3' (409M$). Esto en EE.UU. Globalmente, 'Black Panther' ha cosechado ya más de 700 millones, situándose en 10º lugar dentro del ranking de Marvel Studios.

TOP 10 de la taquilla en Estados Unidos

En el box office de EE.UU. hay tres novedades esta semana que han conseguido situarse entre las diez películas más vistas. En 2ª posición aparece 'Noche de juegos' ('Game Night'), una comedia protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams, y definida como una versión humorística de 'The Game'. Extrañamente, en España no podremos verla hasta el 18 de mayo.

Debajo encontramos 'Aniquilación' ('Annihilation'), el aclamado nuevo trabajo de Alex Garland. 11 millones no parece un buen estreno para una producción de 40M$ con Natalie Portman encabezando el reparto aunque Boxofficemojo afirma que Paramount esperaba un dato así, y en todo caso ya hizo un buen negocio vendiendo los derechos internacionales a Netflix. Estará disponible en la plataforma el próximo 12 de marzo.

Por último, a la 9ª plaza llega 'Cada día' ('Every Day'), basada en la novela de David Levithan. Es otro drama romántico con toque fantástico de Michael Sucsy, el mismo director de 'Todos los días de mi vida' ('The Vow') aunque esta vez sin una pareja de estrellas. El 20 de abril llegará a los cines españoles.

Lo más visto en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Black Panther 1,3M€

2-La forma del agua 1,2M€

3-Cincuenta Sombras Liberadas 1,0M€

4-El cuaderno de Sara 0,4M€

5-Todo el dinero del mundo 0,4M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 26 de febrero de 2018

El rey de Wakanda también sigue liderando la taquilla española tras un fin de semana sin grandes novedades desde un punto de vista comercial. Los títulos principales son producciones del año pasado que llegan ahora para intentar sacar partido a sus nominaciones en los Óscar. En el TOP 5 de lo más visto, la única novedad es 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World'), el último trabajo de Ridley Scott.