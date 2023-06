La película de ciencia ficción que tardó 80 años en hacerse y acabó siendo el mayor fracaso de Disney. Qué salió mal en la superproducción que mezclaba Star Wars con Indiana Jones

Hay proyecto que se atascan en Hollywood y acaban cancelados completamente o en el temido development hell. Algunos se retoman más adelante en una versión más o menos parecida a la que se puso en marcha en su momento. Eso es lo que sucedió en el caso de 'John Carter', adaptación de un relato de Edgar Rice Burroughs publicado por primera vez en 2012 y cuyo primer intento de dar el salto a la gran pantalla data de 1931.

Muchos intentos que no despegaron

El plan inicial era hacer una película animada y se llegaron a hacer varias escenas mediante el uso de la rotoscopia, pero un pase de prueba entre loe exhibidores fue un sonado fracaso y se dejó de lado. Ya en los años 50 fue el legendario Ray Harryhausen quien mostró interés en hacer la película, pero no fue hasta los años 80 cuando volvió a haber movimiento real. Sin embargo, el proyecto, que nació en parte por el intento de buscar un competidor para Star Wars, acabó colapsando, dejándonos así sin una película que iba a estar dirigida por John McTiernan y protagonizada por Tom Cruise.

Ya a principios del siglo XXI, fue Robert Rodriguez quien estuvo a punto de hacer la película, pero se acabó bajando del barco y el proyecto quedó finalmente en manos de Jon Favreau. Sin embargo, Paramount dejó caducar los derechos que tenía sobre la novela -y así Favreau quedó libre para fichar por Marvel y hacer 'Iron Man'-, un movimiento que Disney aprovechó para volver a hacerse con ellos, ya que el director Andrew Stanton estaba deseando que esa fuese su primera película en imagen real.

Recordemos que Stanton era entonces conocido por ser uno de los hombres fuertes de Pixar, donde había firmado 'Buscando a Nemo' y 'Wall-E'. Pese a las dudas de Disney, logró convencerles para financiar un ambicioso blockbuster llamado a ser el inicio de una trilogía en la línea de Star Wars. Eso sí, la gran idea que usó Stanton para venderla fue decir que iba ser Indiana Jones en Marte.

No obstante, era evidente que en Disney veían la posibilidad de encontrar aquí una nueva Star Wars, pues la obra de Burroughs fue una de las inspiraciones más importantes para George Lucas, pues él inicialmente quería adaptar 'Flash Gordon' y al no poder hacerlo indagó más y sacó en claro que 'Princess of Mars' fue uno de los principales referentes utilizados por Alex Raymond.

Crónica de un desastre anunciado

Stanton decidió prescindir de grandes estrellas en su reparto y además fichó a Taylor Kitsch, un actor al alza por aquel entonces gracias a la televisiva 'Friday Night Lights', para dar vida al gran protagonista de la función. En Disney no estaban del todo convencidos con esa y otras decisiones en una película cuyo presupuesto se disparó por encima de los 260 millones de dólares, pero los auténticos problemas llegaron cuando el rodaje, reshoots incluidos, ya se dio por finalizado.

No son pocos los que han señalado que la campaña de marketing de 'John Carter' fue un auténtico desastre. Las rencillas llegaron incluso con el propio títulos, pues inicialmente iba a ser 'John Carter de Marte', pero la nueva presidenta de marketing del estudio obligó a eliminar "de Marte" porque lo consideraba veneno para la taquilla. ¿Sus argumentos? Los fracasos de 'Misión a Marte', 'Planeta rojo' y, sobre todo, 'Marte necesita madres'. Eso sí, convenientemente omitió a la hora de justificar su decisión que todas ellas habían sido mal recibidas por la crítica.

Eso sí, los líos con el título venían de antes, ya que Stanton no quería ni oír hablar de mantener el original 'Princess of Mars' porque entonces "ni un solo chico iría a verla". Sin embargo, la primera señala de que algo iba realmente mal fue cuando llegó el momento de lanzar el primer tráiler de la película, algo a lo que no dudó en aludirse en cuanto quedó claro que 'John Carter' iba a ser un fracaso.

Ahí fue clave la concesión que había hecho Disney en lo referente a que Stanton tenía mucha libertad para componer los adelantos a su gusto, una decisión que acabó siendo desastrosa. Por lo pronto, Stanton decidió prescindir de cualquier mención a sus anteriores éxitos en Pixar o incluso en la importancia de la obra de Burroughs y su influencia en Star Wars.

En su lugar, Stanton incluyó únicamente escenas de la película, obviando las grandes escenas de acción o los momentos más vistosos de la misma. Dicho de otra forma, haciendo muy mal su trabajo a la hora de crear la necesidad en el público de ver la película. Esa sensación se mantuvo en avances posteriores y un ejecutivo de Disney lo resume todo así: "Para él, era la película de ciencia ficción más importante de la historia". Creía que con eso ya era suficiente para conquistar al público. Hasta Kitsch reconoció días antes del estreno sobre la campaña promocional que "hay cosas que habría hecho diferente".

'John Carter' llegaba sentenciada a los cines, pues los estudios realizados para conocer el interés del público hacia ella señalaban que cuanta más gente conocía su existencia, menos espectadores tenían ganas de verla. Estaba claro que Disney ya había perdido para entonces el interés en ella y simplemente quería quitársela de encima lo antes posible, porque además ya estaba en negociaciones con George Lucas para comprar Lucasfilm y hacer sus propias películas de Star Wars, algo que se concretaría apenas meses después. Ya no le hacía falta una posible sucesora que estaba herida de muerte.

Menudo fiasco

Una vez llegó a los cines se buscaron diversas explicaciones para explicar por qué no conectó con el público más allá de esa horrenda campaña promocional, una de las principales que la mayor parte de lo que ofrecía ya estaba en 'Star Wars', pero lo importante es que estrelló con estrépito en Estados Unidos, donde apenas ingresó 30 millones de dólares su primer fin de semana y 73 millones en total. Un desastre sin precedentes.

Bastante mejor le fue en el resto del mundo, donde sumó 211 millones adicional, dejando su recaudación mundial en 284 millones. El problema es que para entonces ya se decía que necesitaba hacer 700 para que empezase a tener sentido hacer la secuela. En vez de eso, 'John Carter' generó pérdidas estimadas en 200 millones, el mayor fracaso de toda la historia de Disney.

Lo cierto es que la crítica no fue tan dura con ella y que de vez en cuando surge alguien reivindicando 'John Carter', pero es evidente que en Disney prefieren olvidarse de su existencia, mientras que Stanton regresó a Pixar y han tenido que pasar 11 años hasta que ha empezado a rodar otra película en imagen real. Se titula 'In the Blink of an Eye', parte de una historia completamente original y esperemos que aquí tenga más suerte.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia