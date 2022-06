Por qué 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' y 'The Batman' ya se pueden ver en streaming pero 'Spider-Man: No Way Home' sigue sin estar disponible

Este miércoles 22 de junio es el día elegido por Disney+ para estrenar en streaming 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', la última aventura para la gran pantalla de Marvel hasta la fecha. Además, hace también unas semanas que 'The Batman' llegó a HBO Max, pero en cambio todavía estamos esperando el lanzamiento en plataformas de 'Spider-Man: No Way Home' y hasta el mero hecho de dónde podremos verla, ¿a qué se debe?

Todo depende de Sony

Como bien sabréis, casi todo el mundo quiere tener su propia plataforma de streaming, pero Sony es precisamente la única que no ha entrado de lleno en ese mundo. Recordemos que 'Spider-Man: No Way Home' forma parte del MCU y la propia Marvel colaboró en su desarrollo, pero a la hora de la verdad es una película de Sony, siendo este estudio quién decide a qué plataforma vende sus derechos.

Ahí está el primer problema, ya que a Sony no le interesa que una película tan potente y taquillera como 'Spider-Man: No Way Home' pase a estar disponible pronto sin coste adicional en una servicio de suscripción de la competencia. Realmente eso es aplicable a casi todo su catálogo, pero con la aventura protagonizada por Tom Holland la cosa se complica aún más.

Es verdad que ya está disponible para alquiler o compra digital, pero ese es un mundo aparte que no interesa a muchos consumidores. De hecho, actualmente en streaming solamente puede verse en Netflix India desde el 13 de junio, sin ninguna garantía de que sea ese mismo servicio el que acabe trayéndola a España. Y es que a día de hoy seguimos sin fecha para la llegada de 'Spider-Man: No Way Home' a nuestro país. Ni siquiera en qué plataforma la veremos.

En cambio, Warner fijó hace tiempo un plazo de 45 días para que sus estrenos cinematográficos pasen a verse en HBO Max, mientras que Disney ha tendido últimamente a una espera ligeramente superior a los dos meses, pero con 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' la ha rebajado, acercándose así a la misma estrategia de Warner. Con Sony todo es una incógnita, que encima el estudio ya ha anunciado que va a jugar la carta de una versión extendida de 'Spider-Man: No Way Home' en cines a partir de septiembre.