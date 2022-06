'Spider-Man: No Way Home' regresa a los cines con un montaje extendido que promete más diversión y seguir rompiendo récords de taquilla

Marvel y Sony acaban de hacer oficial la existencia de un montaje extendido de 'Spider-Man: No Way Home' que se estrenará en cines el próximo 2 de septiembre. Por ahora, ya se sabe que podrá verse en las salas de Estados Unidos y Canadá, pero pronto se anunciará a qué otros países llegará.

Todo apuntaba a un movimiento así tras la decisión de última hora de no incluir las prometidas escenas eliminadas en las ediciones en formato doméstico de la película del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, lo raro es que hayan tardado tanto en anunciarlo. Quizá es que estaba decidiendo el título, pues sencillito no es: ‘Spider-man: No Way Home: The More Fun Stuff Version'.

Esto también permitirá a 'Spider-Man: No Way Home' seguir amasando millones. Actualmente acumula una taquilla mundial de 1.901 millones de dólares, una cifra impresionante pero que habría sido mayor de haberse llegado a verse en los cines chinos.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO