'Super Mario Bros. La película' hace morder el polvo a Marvel en apenas 9 días y destrona a 'Ant-Man 3' como película más taquillera de 2023 hasta ahora

Era una mera cuestión de tiempo que 'Super Mario Bros. La película' se convirtiese en la película más taquillera del año. Finalmente solo ha necesitado 9 días para hacer morder el polvo a Marvel y destronar a 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' como película más taquillera de 2023 hasta ahora.

El cielo es el límite

La aventura del fontanero de Nintendo solamente ha necesitado 8 días en los cines para ingresar 508,7 millones de dólares, superando así con creces los 474 millones que suma actualmente la película de superhéroes protagonizada por Paul Rudd. Esa diferencia seguirá creciendo a partir de ahora y raro será que 'Super Mario Bros' no acabe entrando en la selecta lista de películas que han superado los 1.000 millones de recaudación mundial.

De hecho, se espera que 'Super Mario Bros. La película' ingrese otros 60 millones de dólares en Estados Unidos durante este próximo fin de semana, aguantando fácilmente el número 1 frente al estreno de títulos como 'El exorcista del papa' o 'Renfield'. Casi con total seguridad también repetirá en el número 1 la semana que viene y luego le tocará hincar la rodilla ante 'Guardianes de la Galaxia 3'.

Llama la atención que todavía no tengamos noticias sobre una inevitable secuela de 'Super Mario Bros. La película', ya que nadie se cree que la cosa vaya a quedarse en una única aventura. Desde Illumination todavía no sueltan prenda al respecto, pero me intuición me dice que eso se debe a que Nintendo quiere controlar los tiempos a la hora de hacerlo oficial.

