Triunfa en HBO México una comedia que le da el giro a la historia de los solterones en las bodas con la que no dejarás de reír

Quizá la historia te suene demasiado: dos amigos (ambos hombres o un chico o una chica en este caso) están más solos que una farola de la calle sin luz y no tienen cita para asistir a la temporada de bodas que, año con año y en los meses de abril y mayo, abundan por montones. Sin embargo, esta cinta de 2019 que por sorpresa se ha vuelto en la más vista en HBO México se convierte en una verdadera referencia para el sub-género de las películas en donde los protagonistas buscan al amor de su vida.

'Plus One' es un ejercicio indie ganador y a veces vigorosamente vivo que se sostiene con creces gracias a la solidez de varios fundamentos: protagonistas con una química crepitante, diálogos más nítidos que una cinta de bodas promedio y una pareja de directores que saben lo que hacen.

Esta película no es más que una fórmula cuya premisa central (dos personas que buscan a su pareja ideal a las bodas a las que son invitadas y son perfectas el uno para el otro pero no quieren admitirlo) es uno de los pilares narrativos de la comedia romántica, pero que se siente más fresca con el sur de California como escenario y una banda sonora de indie rock que mantiene la energía de las actuaciones de Maya Erskine y Jack Quaid.

No hace falta ser un estudioso de la comedia romántica para predecir cómo se desarrollará esto (y mucho menos después de cintas como 'Cuando Harry encontró a Sally'), pero el placer de esta película nace de la volatilidad de la conexión de los protagonistas entre escenas: las peleas y el coqueteo de Ben y Alice pueden ser programáticos, pero la forma en que Erskine y Quaid se conectan y juegan entre sí se siente fresca y verdaderamente íntima.

La principal de las fortalezas del guion es que la mayoría de las frases ingeniosas suenan orgánicas en lugar de estar impuestas desde el libreto, ya que nos hace creer que estos personajes en realidad hablarían y se expresarían así, usando el humor para ocultarse unos a otros sus verdaderos sentimientos.

Si bien 'Plus One' no tiene ningún nombre llamativo en su lista de actores que salte a la vista y nos atrape, no debe pasarse por alto "al ser refrescante y animada a diferencia de las muchas películas empalagosas que aparecen en esta época del año", como lo afirma Charlotte Harrison.

'Plus One' está disponible en HBO México

