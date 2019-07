'Vengadores: Endgame': esta escena eliminada muestra la emotiva reacción de los superhéroes al sacrificio de Iron Man

'Vengadores: Endgame' ha hecho historia del séptimo arte. No solamente sirvió de conclusión a una de los arcos más ambiciosos del cine, ya que además ha logrado arrebatar a 'Avatar' el título de película más taquillera de todos los tiempos. Ahora la cinta de Marvel prepara su salto al formato doméstico y acaba de aparecer online una escena eliminada que cuesta creer que no se colase en el montaje final.

El momento en cuestión sucede justo después del épico sacrificio de Iron Man para poner fin de una vez por todas con Thanos. Una emotiva secuencia en la que el resto de superhéroes de Marvel rinden tributo al personaje interpretado por Robert Downey Jr. Así han explicado los hermanos Russo el motivo de su eliminación a USA Today:

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2