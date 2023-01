Warner y Amazon cierran un acuerdo histórico en Europa para HBO: 'The Last of Us' podrá verse gratis en Prime Video Francia como antesala al Pase Warner

Amazon y Warner empezaron a limar asperezas hace poco con el acuerdo para que se pueda acceder a HBO Max desde Prime Video, pero ahora acaban de anunciar otro mucho más importante pese a su limitado alcance: todo el contenido de HBO estará disponible en Prime Video en Francia a través de un Pase Warner y para celebrarlo 'The Last of Us' estará disponible de forma gratuita para todos los suscriptores de Prime Video en ese país.

Los detalles del acuerdo

El lanzamiento del Pase Warner en Francia no tendrá lugar hasta el próximo mes de marzo y habrá que pagar una suscripción aparte para tener acceso. Además de a todas las series de HBO, tanto pasados éxitos como 'Los Soprano' o 'Chernobyl' como futuros lanzamientos, este servicio permitirá tener acceso a 12 canales de televisión como Warner Tv, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network o CNN.

Ambas compañías han lanzado un comunicado conjunto señalando que “para celebrar el próximo lanzamiento de este servicio único en los canales de Prime Video, todos los suscriptores recibirán acceso exclusivo y sin coste adicional para ver 'The Last of Us', una de las series más esperadas de HBO de este año”. Además, no tendrán que esperar apenas, pues los episodios estarán disponibles en Prime Video Francia a partir del día siguiente de su estreno en Estados Unidos.

Este inesperado movimiento por parte de Warner no supone que la compañía haya renunciado a sus planes futuros de lanzar una plataforma resultante de la fusión de HBO Max con Discovery+.

Ahora la gran duda está en saber si será algo que se extienda a otros países europeos o si solamente sucederá en Francia, donde HBO Max no está disponible aún. Lo que está claro es que una vez han abierto esa puerta, merece la pena considerar la posibilidad de que llegue a España. Eso sí, en nuestro país ya no tendríamos el bonus de poder ver la aclamada 'The Last of Us' gratis en Prime Video y además aquí hace tiempo que tenemos HBO Max. Pero sí hay otros países europeos que también siguen todavía sin esa plataforma...

