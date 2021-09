Emmy 2021: 'El cuento de la criada' bate un récord histórico de los premios como la serie con más derrotas en un solo año

No todo van a ser buenas noticias en la ceremonia de los premios Emmy 2021 y lamentablemente 'El cuento de la criada' ha batido un récord que previamente ostentaba 'Mad Men': ser la serie con mayor número de derrotas en una misma edición de los premios. O, la serie que más de vacío se va.

Y es que, con 21 nominaciones, la serie protagonizada por Elisabeth Moss partía aventajada entre los Creative Arts Emmy y los Primetime. Por delante de ella solo tenía a 'The Crown', con 24 nominaciones, y 'Bruja Escarlata y Visión' con 23. Estas series lograron rascar premios. La criada no.

Como sabéis, anoche no hubo rival para la serie de Netflix, 'The Crown' se llevó siete, sumando un total de 11 Emmys. La de Marvel, si bien no rascó ningún premio de los principales, se llevó tres de los Creative Emmy. 'El cuento de la criada' se llevó un total de cero premios entre sus 21 nominaciones.

Un golpe para la campeona de quince estatuillas (inluyendo mejor drama) cuyo recorrido por los Emmy ha ido degradándose año a año en cuanto a materialización de los premios.

Habría que rastrear hasta la ceremonia de 2012 para encontrar el precedente anterior con 'Mad Men' yéndose de vacío con sus 17 nominaciones. En tercera posición se encuentran 'Doctor en Alaska' y 'El show de Larry Sanders' con sendos marcadores de 0 de 16 en las ceremonias de 1993 y 1997 respectivamente.