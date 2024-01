Emmy 2023: 'Bronca' es la mejor serie limitada y acumula premios para Netlfix dejando la categoría tiritando

'Bronca' ha dado una gran alegría a Netflix y se ha hecho con el premio Emmy 2023 a mejor serie limitada, antología o película, y todo se dirigía hacia este momento, ya que acumulaba hasta 13 nominaciones, de las que se ha llevado 5 premios, dejando a sus competidoras sin mucho que hacer. Además, sumó otros 3 en las categorías Creative, haciendo un total de 8 premios.

'Bronca' sacaba unas cuantas cabezas de ventaja a 'Todos quieren a Daisy Jones'(Prime Video), pero tenía en 'DAHMER. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' (Netflix) un fuerte competidor con el mismo número de nominaciones, la risa habría sido que entrara 'Obi Wan Kenobi' (Disney+), pero tenía más opciones incluso 'Fleishman está en apuros' (Hulu).

Finalmente, consiguió también el premio a mejor dirección en serie limitada o película por 'Figures of Light' gracias a Lee Sung jin, sacándole ahí la cabeza a 'Dahmer', y se confirmaría también el mejor guion por 'The Birds don't sing, they screech in pain', también escrito por Lee Sung Jin, que se lleva tres en la mano.

La miniserie de Netflix se llevó sendos premios a mejores actores principales, uno para Ali Wong, que se convierte en la primera asiáticoamericana en ganar esta categoría, y Steven Yeun. Evan Peters era un serio contendiente, finalmente, el premio para Mejor actriz de reparto fue para Niecy Nash por 'Dahmer' y el mejor actor de reparto, incontestable, para Paul Walter Hauser, por su perturbador retrato de un "posible" asesino en 'Encerrado con el diablo'.

