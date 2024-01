HBO Max arrasa en los Emmy 2023 y se impone como la reina de las plataformas de streaming, aunque la gran ganadora de los premios televisivos está en Disney+

Este año los Emmy 2023 no han dado grandes sorpresas y han repetido un poco la línea que marcaron los Globos de Oro hace una semana en muchas categorías televisivas. Eso sí, lo que han hecho es reafirmar a HBO Max como la reina de la televisión actual, ya que la plataforma arrasó con 31 victorias.

La guerra del streaming

Netflix tampoco se fue de vacío a casa, porque logró llevarse 22 victorias gracias al exitazo de 'Bronca', y FX se impuso con 16 estatuillas gracias a 'The Bear', que exterminó a sus rivales en las categorías de comedia. 'The Bear' se coronó del todo como la serie más galardonada con diez victorias, seguida por 'Bronca' con ocho y 'The Last of Us' con otras ocho.

Ahora bien, a pesar de que a título individual el primer puesto es para 'The Bear', HBO Max se convirtió en la plataforma de streaming más galardonada gracias al éxito de 'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus'. Además, los premios más gordos de las categorías dramáticas se fueron directamente para HBO Max.

Un poco más modesto ha sido el éxito de Apple, con diez victorias, Disney+ con sus nueve, y Amazon Prime Video con seis. Así que aunque no se fueran de vacío del todo, este año ha sido difícil competir con el éxito de HBO en cuanto a series.

Eso sí, lo que no se puede negar es el tremendo tirón de 'The Bear' con su primera temporada, que se ha llevado todo lo que se podía llevar y arrasado en todas las categorías en las que estaba nominada. Ya con su tercera temporada en marcha, la comedia dramática de cocineros es un exitazo masivo para FX (y que en España tenemos disponible en Disney+) Así que como victoria espiritual para Disney también cuenta.

