Nos rompen el corazón: la tensión entre Lady Gaga y Bradley Cooper en los Óscar fue una actuación planificada "meticulosamente"

'Green Book' ganó el Óscar de mejor película, Spike Lee se cabreó, 'Bohemian Rhapsody' se alzó con 4 estatuillas, muchos cinéfilos se cabrearon, 'Roma' se impuso en la categoría de mejor fotografía, comenzó a sospecharse que Alfonso Cuarón ha sido injusto con Galo Olivares... pero si hubo algo que nos puso a todos de acuerdo esa noche fue la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper.

Salió a la perfección. Fue como una escena más de 'Ha nacido una estrella', con los protagonistas sumergidos aún en sus personajes. El resultado fue tan emocionante que en las redes sociales surgió una oleada de reacciones sobre un supuesto enamoramiento real entre Gaga y Cooper. Tal fue el impacto que la propia cantante y actriz ha respondido a la cuestión en su paso por el show de Jimmy Kimmel:

Kimmel comentó a Gaga si había leído los comentarios de los espectadores que creen que realmente hay un romance entre ella y su compañero, y la respuesta de la estrella fue contundente: "Las redes sociales, francamente, son el váter de Internet. Y lo que han hecho a la cultura popular es simplemente catastrófico". "[...] La gente vio amor, ¿y sabéis qué? Eso era lo que queríamos que vierais. Soy una artista, y supongo que hicimos un buen trabajo. ¡Os engañamos!".

Continuando 'Ha nacido una estrella' en directo

Lady Gaga (cuyo verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta) quiso dejar claro que toda la interpretación de 'Shallow' en la 91ª edición de los Premios Óscar fue dirigida por Bradley Cooper y ensayada durante el fin de semana previo, no hubo improvisación de ningún tipo. La escena causó tanto revuelo que Rob Mills, ejecutivo de ABC, ya salió antes a declarar que todo había sido planificado "meticulosamente" con el director de la gala, Glenn Weiss.

"Trabajaron de verdad cada paso con los productores para hacer realidad lo que habían concebido. Es decir, ser fieles al espíritu de la película. Querían encarnar realmente todo lo que los personajes sostienen en la película, en este número de tres minutos. [..] Desde luego fue algo que podías sentir en la sala. Traspasó la pantalla, estaba en todas partes. Había auténtico calor ahí", afirma Mills.

Si has visto 'Ha nacido una estrella' habrás comprobado que lograron recuperar esa magia, esa gran química entre ambos. Quizá el problema es que hay gente que no cree que Gaga actúe tan bien... Particularmente, me hace gracia que estén dando tantas explicaciones, cuando no hacía falta, como sintiéndose mal por Irina Shayk (la esposa de Cooper).