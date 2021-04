Óscar 2021: la guía con todo lo que debes saber de la 93ª gala de los premios más importantes de Hollywood

Se acerca una nueva edición de los Premios Óscar y todos los amantes del cine estamos convocados para presenciar una ceremonia que pretende premiar lo mejor del año. Durante la noche del domingo 25 de abril se hará entrega de los galardones más importantes de Hollywood y aquí en Espinof estaremos un año más siguiéndolo en directo.

Puede que, a estas alturas, aún te estés preguntando de qué va la 93ª gala de los Óscar y qué películas merecen realmente la pena de entre todas las nominadas. Voy a responder a eso a continuación.

Cuándo y dónde ver la gala de los Óscar 2021

La 93ª edición de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles a partir de las 17 horas, las 2 de la madrugada en España, y se espera una duración de tres horas aproximadamente. Imagina el tiempo y el dinero ahorrado si todo esto se resolviera con una nota de prensa y una sencilla entrega de las estatuillas a los afortunados.

Por supuesto, antes tendremos la cobertura de la alfombra roja con expertos y famosos comentando los looks de los invitados a la ceremonia. Movistar+ dedica una programación especial a los Óscar y retransmite todo el show en directo desde las 23:30 en su canal #0. Nosotros en Espinof estaremos comentando los premiados tanto en Twitter como en la web.

Las películas más nominadas, las favoritas y las imprescindibles

'Mank', lo último de David Fincher, es la película que acumula más nominaciones a los Óscar: hasta diez estatuillas podría lograr este drama ambientado en el Hollywood de los años 50. Sin embargo, es muy posible que 'Mank' se convierta en la gran perdedora de la noche ya que no parte como favorita en ninguna de las categorías principales.

Pese a ello, es un placer ver un film narrado con la habilidad de Fincher, Gary Oldman está sensacional y se ofrece un vistazo de lo más disfrutable a la polémica creación de un clásico como 'Ciudadano Kane', considerada durante mucho tiempo como la mejor película jamás realizada en Hollywood. Puede que se haga pesada pero, sencillamente, si amas el séptimo arte la tienes que ver.

Tras 'Mank' hay seis películas con seis nominaciones: 'Nomadland', 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Judas y el mesías negro', 'Minari', 'Sound of Metal' y 'El padre'. Estos siete títulos aspiran a ser coronados como el mejor film del año junto a otra producción, 'Una joven prometedora', candidata a cinco estatuillas.

Ya lo comentamos en la porra de Espinof: todo apunta que 'Nomadland' será la ganadora del Óscar a la mejor película y Chloé Zhao, su directora, guionista y montadora, la gran triunfadora de la noche. Está arrasando en la temporada de premios y la Academia podrá colgarse la medalla de reconocer el talento de una cineasta, algo que, aunque suene increíble, solo ha hecho una vez en toda su historia: cuando Kathryn Bigelow ganó con 'En tierra hostil' a la mastodóntica 'Avatar' de su ex James Cameron.

A mí 'Nomadland' no me cautivó tanto como lo hizo 'The Rider', el anterior trabajo de Zhao, pero recomiendo verla porque muestra una forma diferente de recorrer este camino extraño lleno de sorpresas, amargura y alegría que es la vida. Como dije en nuestra newsletter (Expediente Espinof), Frances McDormand ofrece otro recital interpretativo liderando un elenco de personajes muy singulares que dejan huella.

Si pudiera votar, mis favoritas son 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Una joven prometedora'. La primera por su espectacular reparto (de pronto sale Michael Keaton un par de minutos y se come la pantalla, ese es el nivel), los brillantes diálogos de Aaron Sorkin y la emoción de sus momentos clave; la segunda es la más divertida de las nominadas, una salvaje comedia negra con mucho estilo y una Carey Mulligan memorable.

Mulligan debería alzarse con el Óscar tras su segunda nominación (previamente fue finalista por 'An Education') en una de las categorías con más suspense de la noche. Su principal rival es McDormand pero ya tiene dos estatuillas, por 'Fargo' y 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), y me sorprendería que gracias a este film llegase a los tres Óscar, una cifra que solo han alcanzado Ingrid Bergman, Meryl Streep y Katharine Hepburn (la intérprete más premiada de la historia, con CUATRO).

En cuanto a protagonistas masculinos, parece claro que la Academia aprovechará para rendir homenaje a Chadwick Boseman, fallecido demasiado pronto (43 años); opta al Óscar por 'La madre del blues' ('Ma Rainey's Black Bottom'), un correcto drama que sostienen él y Viola Davis, candidata también a la estatuilla. Sí, cuando digo correcto quiero decir que está bien pero que no me ha aportado nada especial y te la puedes ahorrar.

Entre los actores, mi corazón está con Anthony Hopkins, que lo vuelve a bordar en 'El padre'. Quizá por quién es, por todo lo que vemos en su mirada, pero la naturalidad con la que se mueve en la piel de un personaje tan complicado me parece increíble. Por cierto, con 83 años, es el intérprete de mayor edad en optar al Óscar de mejor actor protagonista.

En las categorías de actores de reparto, aunque hay gran nivel, yo lo tengo claro: Youn Yuh-jung por 'Minari. Historia de mi familia' y Daniel Kaluuya por 'Judas'