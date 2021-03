Óscar 2021: la edición de la pandemia será la más diversa de la historia de los premios

Todavía resuenan las letras del apellido de Bong Joon-ho y ya tenemos listos los nuevos candidatos al Óscar, los nominados a la entrega de los Premios de la Academia 2021. Como viene siendo habitual, y más ante una cosecha como la que nos ha tocado recoger, estamos ante una repetición de los títulos que se han recordado durante las últimas semanas, pero ya que no está siendo un buen año para nadie, la Academia se ha asegurado de cubrirse las espaldas y optar por la diversidad a las puertas del apocalipsis.

United Colors of Academy Awards

Supongo que es cosa mía, que soy un mal pensado, pero ahora que los shares caen en picado, ahora que la gente no quiere ni tampoco necesita aplaudir la recompensa de la palmada que la industria se da a sí misma, justo ahora, resulta que nos adentramos en los Óscar de la diversidad. Wow.

Hasta nueva intérpretes no blancos han sido nominados al Óscar este lunes, estableciendo un récord de diversidad en las categorías. El logro se produce después de años de esfuerzos importantes por parte de la Academia para diversificar su membresía a raíz de los nominados únicamente blancos de las ceremonias de 2015 y 2016. Ese "pequeño detalle" casi se repite el año pasado cuando solo un actor negro, la estrella de 'Harriet, en busca de la libertad', Cynthia Erivo, obtuvo una nominación a la mejor actriz.

Afortunadamente, este año ha sido el año de la ruptura total. La estrella de 'Minari', Steven Yeun, es el primer asiático-estadounidense en ser nominado a mejor actor, y en la misma categoría, Riz Ahmed ('Sound of Metal') se convirtió en la primera persona de ascendencia pakistaní en ser nominada a un Oscar a la mejor interpretación. La coprotagonista de la película de Lee Isaac Chung, Youn Yuh-jung, es la primera coreana nominada a un Oscar como intérprete femenina. En el pasado, Yul Brynner, de ascendencia mongola, ganó el premio al mejor actor por 'El rey y yo' y Ben Kingsley, de ascendencia india, ganó el premio al mejor actor por 'Gandhi' de 1982.

Es la primera vez en la historia de los Óscar que la categoría de mejor actor no es mayoritariamente blanca. El resto de la diversa lista de este año incluye a las nominadas a mejor actriz Viola Davis y Andra Day y los nominados a mejor actor de reparto Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr. y LaKeith Stanfield. Marcando un triste hito, Chadwick Boseman es también el primer actor negro en ganar una nominación póstuma al Óscar. Mia Neal y Jamika Wilson se convirtieron en las primeras mujeres negras nominadas a mejor maquillaje y peluquería, mientras que 'Judas and the Black Messiah' es la primera película con un equipo de producción totalmente negro en ser nominada a mejor película.

También ha sido un año clave para la diversidad de los Oscar más allá de las categorías de actuación. Chloé Zhao ('Nomadland') se convirtió en la primera mujer china-estadounidense nominada a mejor directora, donde compite con Emerald Fennell ('Una joven prometedora') en el primer año en que más de una mujer ha sido nominada en esta categoría. Con nominaciones para película, director, edición y guión adaptado, Zhao es también la primera mujer en recibir cuatro nominaciones en un solo año. ¿Se presenta una velada muy repartida o es cosa mía?