Óscar 2022: la 'Cenicienta' de Camila Cabello está ganando a 'Spider-Man: No Way Home' en la carrera por el premio a la película favorita de los fans que se han inventado este año

La Academia finalmente se ha puesto las pilas y ha lanzado una campaña para que el público pueda elegir su película favorita de 2021. Mientras que muchos esperaban que así 'Sin tiempo para morir' o 'Spider-Man: No Way Home' podrían tener una mejor representación en los Oscars… hasta que Camila Cabello y su 'Cenicienta' les ha adelantado por la izquierda.

Que voten los fans

La categoría de "Película favorita del público" lleva años rumiándose, especialmente por la cantidad de veces que películas taquilleras se han quedado fuera de las grandes nominaciones. Este año tampoco han faltado críticas hacia la lista de nominados a Mejor película, con muchos echando en falta la última incursión de Daniel Craig como James Bond o el taquillazo histórico de Spider-Man.

A estas críticas también hay que sumarle que la ceremonia de los Óscars cada vez generan menos interés y menos espectadores siguen la gala cada año, con lo que también se venía buscando alguna novedad que captase de nuevo la atención del público.

Parecía que la solución para complacer a los fans y no rebajarse a nominar una "peli palomitera" estaba en dejar elegir al público, y eso es precisamente lo que hizo la Academia. Hace unos días se lanzó en Twitter la campaña #OscarsFanFavorite, que viene acompañada de un concurso muy jugoso con el que tres ganadores podrán asistir a la gala de los Óscars en 2023.

El concurso, lógicamente, tiene sus restricciones, y los participantes pueden votar hasta 20 veces al día hasta el 3 de marzo. Hasta aquí todo bien... pero es que la Academia no había tenido en cuenta el poder de los fans.

La reina del baile

A pesar de que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' ni siquiera entraba a concurso, los fans del director no perdieron el tiempo a la hora de llenar de spam el hashtag para intentar nominar la película. Así que aparte de esta entrada inútil, la única candidata que llevaba la delantera en cuanto a votos era 'Spider-Man: No Way Home'.

Sin embargo, en los últimos días los fans de Camila Cabello se han puesto de acuerdo para votar en masa y sistemáticamente, con lo que han logrado aupar a su 'Cenicienta' hasta el primer puesto de las votaciones. El musical de Amazon Prime Video lidera ahora mismo las encuestas y por lo visto estaría muy por delante de la película de Marvel.

Los fans de Cabello no son los únicos persistentes. Johnny Depp también cuenta con una legión de seguidores fieles que están votando masivamente por 'Minamata', un drama indie que se ha estrenado sin mucho bombo justo a tiempo para entrar en las nominaciones de este año y que ha sido ignorada por la Academia. A pesar de que la nueva película de Depp no ha tenido prácticamente repercusión ni distribución, también ha amasado una gran cantidad de votos solamente por el apoyo de los fans del actor.

Todavía queda algo más de una semana para votar, pero si la cosa continúa así, 'Cenicienta' podría alzarse con el primer Óscar a la categoría "Favorita de los fans". Irónicamente, lo que comenzó como una forma de contentar a los fans y de que la mala suerte de Marvel en los Óscars terminase, puede que haya terminado siendo otro revés para los superhéroes de Disney.