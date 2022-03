Óscar 2022: Jessica Chastain es la mejor actriz por 'Los ojos de Tammy Faye'

Jessica Chastain ha sido premiada a la mejor actriz principal en los Óscar 2022 por 'Los ojos de Tammy Faye', el biopic del ascenso, caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker en los años 70 y 80, papel para el que sufrió un dramático cambio físico de maquillaje, un método favorito de los premios de la Academia.

Jessica Chastain era la favorita por 'Los ojos de Tammy Faye' compitiendo con una Penélope Cruz que había ganado posiciones por su papel en 'Madres paralelas', mientras Olivia Colman por 'La hija oscura' ('The Lost Daughter'), Nicole Kidman por 'Being the Ricardos' y Kristen Stewart por 'Spencer' mantenían expectativas bajas, pese a que todos sus nombres se habían llegado a considerar, aunque ninguna de las películas representadas se encuentra entre las diez nominadas a mejor película.

Es el primer Óscar para Jessica Chastain, que ya fue nominada por 'La noche más oscura' en 2011, pero la actriz perdió el Globo de Oro ante Nicole Kidman y para la mayoría quedó descartada como posible ganadora del Oscar, pero su triunfo en el SAG y Critics Choice Awards cambió una tendencia y finalmente ha llegado a la meta tras haber sido una de las más regulares durante la carrera, donde solo le ha faltado el BAFTA

