'Alien': Noah Hawley formará equipo con Ridley Scott y Disney para crear una serie de la franquicia ambientada en la Tierra

Que tras la compra de Fox, Disney no se iba a quedar de brazos cruzados con sus franquicias ya se sabía. Ayer, el Disney Investor Day confirmó que hay una serie de Alien está en desarrollo para el canal FX y Hulu. Durante la parte de la presentación dedicada a esa división se reveló que Noah Hawley ('Fargo', 'Legion') está trabajando en una serie de la clásica franquicia.

De momento, no demasiados detalles sobre el proyecto, pero durante la presentación insistieron bastante en que esta nueva apuesta estará ambientada en la Tierra. Un detalle que la cuenta de Alien ratificó vía Twitter afirmando que:

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/KBigUGnXpB