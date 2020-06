Ari Aster tiene nueva película: lo nuevo del director de 'Hereditary' será una "comedia pesadillesca" de cuatro horas

En el año 2018, Ari Aster hizo las delicias de buena parte del colectivo cinéfilo con la aterradora 'Hereditary', cinta que, bajo mi punto de vista, es una de las mejores películas de terror de la década pasada. Tan sólo un año después, el neoyorquino volvió a la carga con la igualmente sobresaliente 'Midsommar', que coqueteó con el folk horror y el slasher más tradicional.

Durante una entrevista, parte de un evento organizado por la Universidad de California Santa Barbara, Aster ha desvelado cuál será el siguiente paso en su carrera: una "comedia pesadillesca" que tendrá la friolera de cuatro horas de metraje. Un nuevo récord después del montaje del director de su último filme hasta la fecha, que sumó un total de 180 minutos.

El año pasado, en un Ask Me Anything en Reddit, Aster ya adelantó que "la próxima [película] será, o una comedia pesadillesca algo excesiva y extraña, o un enfermizo melodrama doméstico". No extrañaría lo más mínimo que ambos conceptos terminasen fusionándose, teniendo en cuenta que 'Hereditary' no dejó de estar construida sobre un drama familiar y que 'Midsommar' ya poseía una carga de comedia negra velada y bastante mala leche.

Sea del modo que sea, estoy muy a bordo del barco del siempre interesante señor Aster y de su próximo proyecto. Con un poco de suerte, podremos descubrir de qué va la cosa en algún momento cercano al final de 2021.