Bridget Jones vuelve 9 años después. Renée Zellweger protagoniza la nueva secuela, con sorpresas en su reparto

Seguimos sumando secuelas, en esta ocasión de una de las comedias románticas por excelencia: 'El diario de Bridget Jones' tendrá una cuarta entrega con Renée Zellweger, Emma Thompson y Hugh Grant, y se estrenará en EE.UU. en San Valentín de 2025.

La secuela de Bridget Jones

Aunque a estas alturas pocas secuelas/productos derivados despiertan entre el público la euforia que se pretende, al menos en este caso no ha surgido de la nada: Bridget Jones sumará una nueva entrega, que adaptará otro de los libros de la saga escrita por Helen Fielding.

La saga Bridget Jones en el cine

'Bridget Jones: Mad about the boy' será la cuarta película (seguramente se traducirá como 'Loca por él', ya que así se titula el libro en español) que traerá de vuelta a Renée Zellweger en el papel principal, estará dirigida por Michael Morris ('To Leslie') y producida por Working Title Films y Miramax.

El reparto lo completan Hugh Grant, que retoma el rol de Daniel Cleaver tras su ausencia en la anterior, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall. Efectivamente, de momento parece que no veremos a Colin Firth en esta cuarta entrega.

Según han anunciado, la película se estrenará en cines de todo el mundo y en EE.UU. llegará a Peacock en San Valentín de 2025. Como curiosidad, esta película en realidad corresponde al tercer libro (publicado en 2013), mientras que 'Bridget Jones' Baby' es el cuarto (publicado en 2016).

