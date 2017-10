'Dora la exploradora' tendrá película de acción real, ¡producida por Michael Bay!

Hoy, en "Proyectos increíbles de Hollywood": se está preparando una adaptación en imagen real de 'Dora la exploradora' ('Dora the Explorer') producida por Michael Bay. La peculiar noticia procede de Hollywood Reporter así que no es ninguna broma o rumor loco de Internet.

Por ahora ya se sabe que Nicholas Stoller (o Nick Stoller) se está ocupando del guion. Stoller está especializado en comedias aunque ha escrito historias para adultos como 'Todo sobre mi desmadre' ('Get Him To The Greek') o 'Sex Tape', y propuestas familiares como 'Los Muppets', 'Cigüeñas' o 'Capitán Calzoncillos' ('Captain Underpants: The First Epic Movie'). Parece una apuesta segura.

Paramount Pictures y Platinum Dunes (la compañía de Bay, Andrew Form y Brad Fuller) están detrás de este proyecto que traslará al cine las aventuras de esta serie infantil y animada de Nickelodeon. La serie se ha convertido en una exitosa franquicia que ha saltado a diferentes plataformas y Paramount lleva desde 2015 intentando poner en marcha el largometraje; inicialmente, confiaron en Tom Wheeler, guionista de 'El gato con botas' ('Puss in Boots'), pero su trabajo no convenció al estudio.

De momento no hay fecha de estreno y los detalles del proyecto se mantienen en secreto aunque se sabe que la película girará en torno a una Dora adolescente, no la niña de 7 años de la serie. Dora se traslada a la ciudad para vivir con su primo Diego y, supongo que con Bay ahí metido, habrá situaciones... explosivas.

Por cierto, ya existe una versión de Dora en carne y hueso, la interpretó Ariel Winter ('Modern Family') en este corto de College Humor en 2012. Puedes verlo a continuación aunque no te hagas ilusiones porque Dora es latina y tal como está Hollywood últimamente con las polémicas raciales, no pueden fichar a una actriz "blanca".