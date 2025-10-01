Durante años se nos prometió que James Mangold haría una película de 'Star Wars'. Ahora se ha vuelto mucho más complicado

Hace años que 'Star Wars', en plena exploración de su propio mundo, está anunciando películas a mansalva que, por un motivo u otro, nunca llega a hacer. Una de las ideas más impactantes era la de James Mangold, el director de 'Logan', 'A complete unknown' o 'Indiana Jones y el dial del destino', que iba a contar los inicios de los jedi y la Fuerza, como una especie de narración cuasi-bíblica. Iba, porque, aunque no es imposible, ahora su rodaje se ha vuelto muchísimo más complicado.

Ensalada de Mangold

Y es que, por sorpresa y según leemos en Deadline, el director ha firmado con Paramount por un acuerdo mediante el que desarrollará, dirigirá y producirá películas para el estudio recientemente adquirido por Skydance. Este es un movimiento lógico teniendo en cuenta que ya habían comprado su nueva película con Timothée Chalamet, 'High Side', que tratará sobre un piloto de MotoGP y ganaron a base de talonario puro.

Mangold ha afirmado que "estoy muy emocionado al empezar esta colaboración con David, Josh, Dana y todo el mundo en Paramount. El entusiasmo que han demostrando hacia las películas en la gran pantalla y la pasión con la que han abrazado mis ideas para futuros proyectos es realmente emocionante". Para Paramount, esta es otra muesca más en una lista de proyectos y apuestas millonarias que están dando la vuelta a Hollywood.

Desde Paramount han afirmado que Mangold puede seguir desarrollando y dirigiendo, además de sus nuevas películas en la productora, todas aquellas por las que ya había fichado, como su precuela de 'Star Wars' o 'La cosa del pantano' del Universo DC, que ya le había fichado como director... aunque él mismo ya declaró que no era, en absoluto, su prioridad. A cambio, el director se ha comprometido con una productora menos centrada en las franquicias: al fin y al cabo, tiene ya 61 años y es probable que sus prioridades hayan cambiado. ¡El futuro está en sus manos!

