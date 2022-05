'El escuadrón suicida': Viola Davis volverá como Amanda Waller en una nueva serie para HBO Max

Con el aparente ocaso del Arrowverso —tras la cancelación de 'Batwoman' y 'Legends of Tomorrow'—, parece que tendremos un Escuadronverso televisivo en auge. HBO Max está preparando un nuevo spin-off de 'El escuadrón suicida' centrado en Amanda Waller.

Así, Viola Davis (a quien estamos viendo en 'The First Lady') estaría en fase de negociaciones para volver a interpretar a la jefaza de la Task Force X en una nueva serie que seguiría los pasos de 'El Pacificador'. Lo que no tenemos claro es si se trata del mismo spin-off que comentaba James Gunn el pasado enero o si es algo distinto.

Sin James Gunn

Lo que sí que sabemos es que James Gunn no la escribirá, ese honor lo tendrá Christal Henry, guionista que trabajó en la serie de 'Watchmen'. Gunn sí que se quedará como productor ejecutivo como arquitecto de esta región de DC.

Sobre la trama, pocos detalles se saben excepto que será una continuación de lo que vimos en 'El Pacificador'. Como broche, la serie terminaba con Adebayo (Danielle Brooks) haciendo saltar la liebre desvelando la existencia del equipo clandestino liderado por su propia madre.

De momento habrá que esperar a que se confirme esta nueva serie, con la que HBO Max pretende llenarse de spin-offs de las películas de DC, lo que incluye los proyectos que tienen en marcha de 'The Batman'.