"Está fuera de tu control". Marvel tiene un grave problema entre manos con la secuela de una ambiciosa película de ciencia ficción que decepcionó en todos los frentes

Una de las películas más ambiciosas de Marvel hasta ahora ha sido 'Eternals', ya que es uno de los pocos títulos del estudio en los que se nota sobremanera la mano de su directora. Guste más o menos, es evidente que detrás de ella hay alguien con voz propia como Chloé Zhao, quien ahora ha echado un jarro de agua fría a aquellos que estuviesen esperando con ganas su secuela.

"Sin comentarios"

Y es que en su momento se puso rápidamente en marcha una continuación, algo lógico si recordamos lo que sucedía en sus dos escenas post-créditos, pero 'Eternals 2' parece haber quedado completamente en el olvido dentro de Marvel. Esto es lo que Zhao comentó recientemente sobre su involucración en esta secuela:

Sin comentarios. Cuando estás en Marvel y tratas con un público tan grande, realmente valoro y respeto que cada uno de nosotros sea tan único. Es emocionante que todos seamos tan diferentes, y que todos cambiemos y crezcamos cada día. Pero con un público global, es casi imposible hacer feliz a todo el mundo, y hacer eso es decir que todo el mundo es igual. Así que creo que inevitablemente va a haber diferencias de opinión, y simplemente tienes que ser fiel al tipo de película que quieres hacer, a quién eres y a la gente con la que colaboras. Eso es todo lo que puedes hacer y pasártelo bien. Todo lo demás está fuera de tu control.

Tengamos en cuenta que 'Eternals' fue una decepción a todos los niveles. En lo económico, recaudó 402 millones de dólares cuando su coste fue de 200 millones, a los que hay que sumar la inversión adicional en marketing. Y en lo artístico, 'Eternals' se convirtió en su momento en la película con peores críticas de Marvel, título que todavía mantiene, aunque actualmente lo comparte con la recientemente estrenada 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

No hay que olvidarse tampoco de que Marvel no hizo mención alguna a la secuela para la Fase 5 y tampoco parece muy probable que sea uno de los títulos que faltan por aclarar de la Fase 6. Obviamente, esa fría recepción de la primera entrega no ayuda a que 'Eternals 2' sea una prioridad para el estudio. Y cero sorpresas si acaba optando casi por hacer como si no existiera más allá de la aparición puntual de algunos de sus personajes en otros títulos del estudio.

