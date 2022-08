Marvel hará 'Eternals 2' ante la indiferencia de casi todo el mundo, con Chloé Zhao de nuevo al mando y el retorno de Harry Styles y Patton Oswalt

¿Os acordáis de la época en que Marvel quería hacer la película de 'Viuda negra' y contactaron con la directora más improbable, Lucrecia Martel, para que la dirigiera? Al final no entró en el proyecto porque no iban a permitir que hiciera las escenas de acción, pero abrió la veda: la empresa empezó ir tras directores con personalidad. Y así es como recayeron en Chloe Zhao, directora de películas intimistas, lentas y muy personales para hacer su propia versión de 'Los eternos'. Los riesgos a veces salen mal, y el fracaso de la película nos hizo pensar a muchos que la franquicia estaba muerta y enterrada. Nada más lejos de la realidad.

Vuelven Pip y Starfox

'Eternals' no era una película perfecta, pero tomaba riesgos estéticos quizá demasiado atrevidos para el UCM mientras seguía siendo una película de la saga: al final, no era ni una cinta de Chloe Zhao ni una de Marvel, sino una cosa en medio que no contentó a gran parte del público. Sin embargo, su final dejaba tres historias a medias (ojo, spoilers): El retorno de Arishem tras el juicio a la humanidad, la aparición de Pip el troll y Starfox y el guiño al Caballero Negro y Blade.

Sin embargo, apenas recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo, lo que sumado a la reacción tibia del público llevó a que se pensara que la saga estaba muerta y enterrada, resolviendo las tramas abiertas en otras películas. Sin embargo, sabemos por imágenes de rodaje que algún personaje saldrá en la temporada 2 de 'Loki'... Y ahora Patton Oswalt ha confirmado en el Today Show que habrá segunda parte.

"Han anunciado que habrá una secuela de 'Eternals' y Chloe Zhao va a dirigirla. Así que con suerte habrá más aventuras de Starfox y Pip". Es posible que Patton Oswalt haya notado algo calentito en su frente mientras hablaba: era la mira telescópica del rifle de Kevin Feige.