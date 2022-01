'Eternals' sería mejor con estas cuatro escenas eliminadas: Marvel se equivocó quitándolas de la película que ya puede verse gratis en Disney+

'Eternals' ha llegado esta semana al catálogo de Disney+, motivo que Marvel ha aprovechado para lanzar online las cuatro escenas eliminadas que incluirá la edición en formato doméstico de la película de Chloë Zhao, y eso que todavía tendremos que esperar hasta el 9 de febrero para poder adquirirla en dvd, blu-ray o uhd.

Pese a que tampoco me disgustó, yo no me encuentro entre los grandes defensores que tiene 'Eternals', pero lo que sí tengo claro es que la película habría salido ganando con la presencia de estas cuatro escenas eliminadas, en especial la última de ellas centrada en una charla entre Dane (Kit Harington) y Sprite (Lia McHugh).

Tanto por añadir algo más de profundidad a los personajes como por el hecho de que da más sentido a una escena posterior cuando reciben el primer ataque de un desviante. Vale que la película ya era muy larga, pero quizá hubiese sido mejor cortar por otro lado.

Las otras tres escenas eliminadas también merecen la pena, ya sea para entender mejor la posición que tienen Sprite y Makkari (Lauren Ridloff) hacia la humanidad o para saber cómo se le ocurre exactamente la idea a Phastos (Brian Tyree Henry) para activar la Unimente, además de regalarnos un tierno momento con su hijo.

¿Vosotros creéis que se acertó al eliminarlas del montaje final de 'Eternals' o fue un error por parte de Marvel?