Guillermo del Toro se alía con J.J. Abrams para 'Zanbato', un proyecto que se ha mantenido seis años en secreto

Guillermo del Toro se lo está tomando con calma tras ganar el Óscar por 'La forma del agua'. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a la adaptación de 'Pinocho' que prepara para Netflix, pero ahora se ha sabido que se ha aliado con J.J. Abrams para 'Zanbato', película que escribirá y dirigirá el cineasta mexicano.

Los detalles sobre el argumento de 'Zanbato' son bastante escasos por el momento, pero se sabe que girará alrededor de una joven muchacha de entre 10 y 15 años con grandes habilidades para el combate. Se llegó a decir que era una ninja, pero el propio Del Toro desmintió ese hecho a través de su cuenta de twitter, aunque también dijo que sí habría ninjas en la película.

Desarrollado con calma

El mensaje de Del Toro también desvela que la película lleva seis años en desarrollo pero que gracias a la seguridad de Bad Robot, la productora de Abrams que también estará detrás de 'Zanbato', no se había sabido nada hasta ahora. Con tanto tiempo dedicado a ella, esperemos que el mexicano no acabe abandonando el proyecto, que es algo muy habitual en su caso.

De hecho, todavía se desconoce cuándo se pondría Del Toro manos a la obra con ella. Por ahora, 'Pinocho' es la prioridad absoluta y aparte ejerce como productor ejecutivo de varios próximos estrenos como 'Antlers', el nuevo trabajo de Scott Cooper, 'Scary Stories to Tell in the Dark' o la televisiva 'Carnival Row'.

Vía | Collider