'Hellraiser': HBO pone al director del reboot de 'La noche de Halloween' al frente de su nueva serie sobre los cenobitas

Ya habíamos comentado que el reboot de 'Hellraiser' sigue adelante, pero, además, HBO está avanzando con una serie de televisión basada en la mitología de Clive Barker, anunciada hace unos meses. Deadline ha informado que el director de 'La noche de Halloween' (Halloween, 2018) David Gordon Green dirigirá el piloto y otros episodios en la primera temporada, escrita por Mark Verheiden y el también director Michael Dougherty.

Tratamiento de lujo para un mito maltratado por el cine

A diferencia del proyecto para cines del director David Bruckner y David Goyer, en lugar de ser un reinicio o una secuela directa, la serie será una continuación independiente de la mitología original de las películas, todas las cuales están inspiradas en la novela de Clive Barker, 'The Hellbound Heart'. Se ha informado que el icónico cenobita Pinhead desempeña un papel central en la serie.

La saga de películas presenta un misterioso rompecabezas que abre una puerta de entrada a otra dimensión horrible donde los cenobitas demoníacos torturan y castigan a las víctimas de manera grotesca y horrible. La original se estrenó en 1987 convirtiendo a Pinhead un icono del cine de horror durante 35 años, tras muchas vueltas y pésimas secuelas en Dimension, a merced de los Weinstein, los productores se hicieron con el paquete de derechos en junio pasado.

Los 'It' y 'Ready Player One', Roy Lee y Dan Farah, idean crear una "expansión elevada de la mitología" para lo que han elegido a Green, que renovó el clásico de terror de John Carpenter 'Halloween',una secuela de 10 millones de dólares que recaudó 255 millones en todo el mundo, pese a que los resultados artísticos sean más discutibles. El nombre de Dougherty da algo más de esperanzas en el proyecto, aunque tras el descalabro de 'Godzilla, rey de los monstruos' (Godzilla, King of the Monsters, 2019) ya no es ninguna garantía.