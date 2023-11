'Karate Kid' se pone en modo Marvel uniendo a Jackie Chan con Ralph Macchio y oficializando su propio universo compartido

¿Quién nos iba a decir que después de casi 40 años, la saga 'Karate Kid' iba a estar más de moda que nunca? Y eso sin ir avasallando: la franquicia consta, hasta ahora, tan solo de cuatro películas de la saga principal, una serie de animación fuera de canon, cinco temporadas de 'Cobra Kai' (con la sexta y última a punto de llegar) y un remake protagonizado por Jaden Smith y Jackie Chan. O eso creíamos.

Karate Kid Extended Universe

Y es que hoy hemos sabido gracias a The Hollywood Reporter que Jackie Chan se unirá a Ralph Macchio en una nueva película de la saga que se estrenará el 13 de diciembre de 2024 y que convertirá el supuesto remake en secuela canónica. Aún no se sabe mucho más allá de que, efectivamente, continuará de 'Cobra Kai' y el 'The Karate Kid' de 2010.

El director será Jonathan Entwistle, una elección francamente alentadora: él sacó adelante dos series tan raras y maravillosas como 'The End of the F***ing World' y 'Esta mierda me supera'), así que puede aportar nuevos aires a 'Karate Kid' de cara a su futuro. El guion será de Rob Lieber, cuya trayectoria es mucho menos emocionante, con 'Peter Rabbit' y 'Pesadillas 2' a la cabeza.

Hay que recordar que Macchio tiene 62 años y Chan 69, así que no sería mala idea empezar a crear nuevos mitos para continuar o bien plantear el final de, al menos, esta parte de la franquicia. De momento, y hasta que sepamos más, vamos a seguir entrenándonos limpiando los cristales de casa y añorando, como no podía ser de otra manera, al eterno señor Miyagi.

