Martin Scorsese admite que estaba equivocado y ficha por Marvel: "Las películas de superhéroes son la forma superior de hacer cine"

Las dura crítica que Martin Scorsese hizo a Marvel hace ya más de tres años todavía colea. El propio cineasta aclaró su posición poco después y desde entonces ha recibido varias réplicas, desde Tom Holland afirmando que las películas de ese estudio "son verdadero arte" hasta Simu Liu destacando que de ser por Scorsese nunca habría podido liderar una superproducción. Pues bien, parece que le han convencido, ya que Scorsese acaba de fichar por Marvel. Y está tan arrepentido que no les ha pedido nada, lo va a hacer gratis.

ACTUALIZACIÓN: Muchos ya habíais adivinado que este artículo se trataba de una pequeña inocentada, pero nunca está de más confirmarlo.

"Una transgresora evolución del séptimo arte"

El propio director ha reconocido que durante este tiempo ha reflexionado mucho al respecto, sobre todo a raíz de ciertos comentarios recibidos en los vídeos que ha protagonizado junto a su hija para TikTok. Eso le ha llevado a dar una nueva oportunidad al cine de Marvel y esta vez sus impresiones son muy diferentes:

Estaba muy equivocado. Las películas de superhéroes son la forma superior de hacer cine, una transgresora evolución del séptimo arte que permite explorar la condición humana más allá de lo visto hasta ahora. Eso era lo que no entendía pero, tras leer los guiones originales y revisar cada fotograma, ahora comprendo que este tipo de personajes son tan complejos como los de los mejores trabajos de maestros como John Ford, Akira Kurosawa o Alfred Hitchcock.

El genial director de 'El lobo de Wall Street' ha revelado también que ha sido la Fase 4 de Marvel la que ha conseguido hacer cambiar su opinión y que 'Black Panther: Wakanda Forever' "consiguió que me echase a llorar desde el minuto 1 de película". Además, 'She-Hulk: Abogada Hulka' se convirtió en su nueva serie favorita, afirmando que "no me reía tanto desde las mejores películas de Billy Wilder".

Obviamente, en Marvel no podían dejar pasar una oportunidad así, pues un fichaje de este calibre hará que muchos espectadores reacios a ver sus películas quieran darle una segunda oportunidad. De hecho, Kevin Feige ha apuntado lo siguiente al respecto:

Queremos que el nuevo público llegue por Martin Scorsese y se quede para siempre con nosotros. Nos da igual qué película haga y el dinero que podamos perder con ella. Como si quiere hacer 'Eternals 2'. Hasta estamos pensando rebautizar la Fase 7 como la Fase Scorsese.

Y es que Marvel hace tiempo que debe tener todo cerrado para las dos siguientes Fases de su universo de superhéroes, por lo que todo apunta a que no veremos la película dirigida por Scorsese hasta 2027 como pronto. Para entonces tendrá ya 85 años, pero bueno, Ridley Scott piensa rodar 'Gladiator 2' con esa misma edad...

En Espinof: