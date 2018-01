Marvel por fin pone en marcha la película de 'Black Widow' e Internet enloquece

Parece que en Marvel por fin han entrado en razón. Después muchos rumores y peticiones de los fans, el estudio ha contratado a la guionista Jac Schaeffer para que comience a trabajar en una película en solitario de 'Black Widow' ("Viuda Negra"), el personaje que interpreta Scarlett Johansson en el Universo Marvel.

Cabe destacar que ha comenzado a escribirse el guion pero el proyecto está en una fase muy inicial y como informa Variety, todavía no ha recibido luz verde para su producción. En cualquier caso, Johansson ya ha confirmado que está interesada en repetir el papel y Schaeffer fue elegida personalmente por Kevin Feige, jefazo de Marvel, tras reunirse con varios candidatos, es de suponer que sus ideas son suficientemente buenas para realizar un film.

¿Y quién es Jac Schaeffer? Debutó en el cine escribiendo y dirigiendo 'TiMER' (2009) y es la guionista del odiado corto de 'Frozen: Una aventura de Olaf' que tantas quejas provocó debido a que Disney lo proyectó delante de 'Coco'. Su próximo estreno es 'Nasty Women', un remake de 'Un par de seductores' ('Dirty Rotten Scoundrels', 1988), ahora con Anne Hathaway y Rebel Wilson liderando el reparto.

Si se pone en marcha el proyecto, será la segunda película de Marvel Studios centrada en una de sus heroínas; la primera es 'Captain Marvel', protagonizada por Brie Larson, que estará en los cines en marzo de 2019. También se sabe que las actrices del Universo Marvel se reunieron con Feige para proponer un largometraje protagonizado solamente por las superhéroinas, pero de momento sólo es una idea. Una idea muy interesante que podría tener un REPARTAZO, como muestra la foto de abajo, espero que la hagan algún día:

Recordemos que Scarlett Johansson vuelve a interpretar a Natasha Romanoff, alias "Black Widow", en la próxima película de los Vengadores, 'Infinity War', que se estrena en mayo. Se sabe que varios superhéroes "caerán" a manos de Thanos y su ejército, y de hecho Marvel aún no ha publicado la lista completa de títulos que formarán la Fase 4; sólo sabemos que arranca con 'Spider-Man: Homecoming 2' (julio de 2019) y que hay un tercer volumen de 'Guardianes de la Galaxia' previsto para principios de 2020.

A partir de ahí todo son especulaciones, incluyendo la posible fecha de estreno del spin-off de la Viuda Negra. Lo que está claro es que los fans están felices con el anuncio del proyecto, a tenor de las numerosas reacciones vertidas en Internet durante las últimas horas. A continuación he recopilado algunas:

Me: Black Widow Movie!!!



Person: *Says anything remotely negative.*



Me: pic.twitter.com/yAnVD8tH8a — April Dawn (@April13Dawn) 10 de enero de 2018

#WonderWoman has a message for #BlackWidow as it seems she’s a step closer to getting a solo movie pic.twitter.com/CYozrQLVNa — Josh Barton (@bartonj2410) 10 de enero de 2018

*live footage of Scarlett Johansson taking off her disguise after coercing Marvel into tapping a writer on her solo movie after propping up their other heroes for years* #BlackWidow pic.twitter.com/83m0sVLKSv — Nirat (@NiratAnop) 10 de enero de 2018