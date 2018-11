'Monster Hunter': primera imagen de Milla Jovovich y Tony Jaa en la adaptación del videojuego

Quienes me conocen, ya saben que, aunque sea plenamente consciente de sus carencias, me declaro como gran defensor de la saga 'Resident Evil' capitaneada por Paul W.S. Anderson —hasta la dediqué una carta de amor por estos lares—. Es por esto —y porque el británico dirigiese en 1997 la brutal 'Horizonte final'— que no puedo contener mi curiosidad por su nueva adaptación del videojuego a la gran pantalla: 'Monster Hunter'.

Tras haber compartido unas cuantas fotografías del rodaje de su aproximación a la popular franquicia de RPGs de Capcom, Anderson ha hecho pública a través del medio IGN una primera imagen oficial del largometraje que, según el director, captura *"la belleza del vestuario y los paisajes de la saga 'Monster Hunter'. Juzgadla por vosotros mismos.

En la imagen que preside estas líneas, además de verse a Milla Jovovich y a Tony Jaa caracterizados —y armados— como dictan los cánones de 'Monster Hunter', se aprecian las dunas de Atalantis de Sudáfrica, elegidas como localización de rodaje por el parecido que Anderson, fan declarado del juego, encuentra con la zona ficticia de Wildspire Waste.

Así ha hablado el realizador sobre la variedad de localizaciones en las que transcurrirá la aventura de Jovovich y Jaa.

"También iremos a escenarios mucho más rocosos, saldremos del desierto y nos pondremos más rocosos. Hay un trozo de película que está localizado bajo tierra, en cuevas aterradoras. Hay una parte más exuberante que refleja el el tipo de look más frondoso y propio de una jungla del mundo 'Monster Hunter'. Y después el climax de la película se ambienta en torno a una pieza de la Civilización Antigua, referenciada muchas en en los juegos de 'Monster Hunter'. Existe la idea de que hubo una Civilización Antigua que existió en las profundidades y de la que que, mientras juegas los videojuegos, a veces recorres sus ruinas, las de una civilización avanzada que se llevó a si misma a la destrucción. Y uno de esos conjuntos de ruinas nos brinda un gran telón de fondo para el acto final de la película. Así que es un paisaje bastante variado. Quiero decir, no vas a tener tantos paisajes como verías si pasases cincuenta horas jugando al 'Monster Hunter World', pero creo que para una película de dos horas, vas a ir a a un viaje alucinante con un apartado visual increíble".

A bote pronto, no puede juzgarse un proyecto tan sólo por una imagen, así que tocará esperar a ver algo de material en movimiento —y con alguna criatura gigantesca de por medio a ser posible—. Por el momento, os dejamos con la sinopsis oficial de la película, que debería estrenarse a lo largo de 2019.