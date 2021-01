'Risk' será serie de televisión: el creador de 'House of Cards' prepara la adaptación del popular juego de mesa

Estaba claro que desde Hasbro iban a aprovechar al máximo la adquisición de la productora eOne allá por 2019 y teniendo en cuenta que hablamos de una de las fabricantes de juguetes y juegos más importantes, pues ya podéis imaginar los proyectos que se preparan. Entre ellos, la compañía ha anunciado que está preparando una serie de televisión basada en el 'Risk'.

Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de 'House of Cards' (Netflix) será el encargado de llevar adelante esta versión televisiva del juego de conquista, que consiste en hacerse a base de ejército y tiradas de dados con el mayor número de territorios (países).

Algo que es fácil imaginar como una ficción de juegos de guerra o, directamente, algo bélico. Pero a partir de aquí todo son elucubraciones, porque el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y no han querido avanzar más.

No es la primera serie de Beau Willimon después del drama político de Kevin Spacey. Coincidiendo con la última temporada de esta —en la que ya no estaba de showrunner— el guionista estrenó 'The First' drama espacial en el que Sean Penn es elegido para ser uno de los primeros en aterrizar en Marte. Este drama, cancelado tras su primera temporada, se puede ver en Starzplay (original de Hulu).

Por otro lado, no es el único juego de Hasbro cuya adaptación se encuentra en desarrollo. Kevin Hart está involucrado en 'Monopoly' (que ya tuvo hace años una intentona) y hay en marcha nuevas versiones cinematográficas de 'Cluedo', 'G.I. Joe' y otras franquicias.