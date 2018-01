'Robocop' tendrá una nueva secuela que continuará la película original

31 años han pasado ya del estreno de 'Robocop', la mítica cinta de ciencia-ficción dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Peter Weller. Su notable éxito dio lugar a dos secuelas y un remake que no gozaron de la misma acogida, pero en MGM siguen empeñados en exprimir el potencial del personaje y han puesto en marcha una nueva entrega que funcionará como continuación directa de la original.

Además, MGM ha contactado con Ed Neumeier, guionista de 'Robocop', para que se encargue del libreto. No quiso entrar en demasiados detalles cuando le preguntaron al respecto en la revista Zeitgeist, pero sí confirmó que es una secuela de la primera parte y que será una película de la vieja escuela. No ha hecho falta más para que ya esté deseando verla. También quiso añadir lo siguiente sobre el hecho de volver a un personaje que creó junto a Michael Miner en sus inicios en el cine:

No esperaba estar hablando sobre 'Robocop' treinta años después: Fue al comienzo de mi carrera y más tarde hicimos 'Starship Troopers', una película enorme que nos llevó mucho tiempo. Creo que todo vino de ahí, me gusta que la gente aún siga interesada en Robocop y me tienen trabajando en una nueva en MGM ahora mismo y quizá salga algo de ahí.

Este curioso movimiento no es algo nuevo en Hollywood, pues en 2018 también veremos una nueva entrega de 'La noche de Halloween' que también va a prescindir de todo lo que vino después de la primera parte. No sé hasta qué punto me parece buena idea hacer movimientos así, pero está claro que es una forma sencilla de revitalizar el interés del público hacia sagas que no pasan precisamente por su mejor momento...

No obstante, todo suena a que el proyecto se encuentra en una frase temprana de desarrollo y que podríamos quedarnos sin verlo. Al menos con Neumeier implicado, porque lo que sí tengo claro es que veremos otra película protagonizada por Robocop más temprano que tarde.

Vía | CBR