Sam Raimi aplasta todas las esperanzas de ver 'Spider-man 4', pero realmente es una buena noticia. "No sería correcto que volviera"

Cada poco tiempo salta la noticia (falsa, por supuesto) de que Sam Raimi está preparando 'Spider-man 4' para Marvel Studios. Los rumores se remontan casi a los inicios del UCM, y se revitalizaron, obviamente, tras el estreno de 'Spider-man: No way home'. Sin embargo, aunque es probable que volvamos a ver a Tobey Maguire embutido en el traje del superhéroe, esta cuarta parte no tiene ninguna pinta de que vaya a llegar jamás.

Telarañas con telarañas

En ScreenRant, Raimi ha hablado sobre esta posible 'Spider-man 4' dando una pequeña vuelta por la historia del héroe: "El gran personaje de Stan Lee (para el que un grupo de guionistas de Marvel en Nueva York ha ideado historias) fue creado por él, pero tanta gente contribuyó, tantos artistas, que durante un breve periodo de tiempo me pasaron el testigo para continuar después de 40 años de cómics de Spider-Man". Ya veis por dónde está yendo esta narrativa de "pasar el testigo", ¿no?

Luego, después de mis tres películas, le pasé el testigo a otra persona. Y creo que tienen que seguir adelante con la historia y el público que ahora sigue al nuevo portador del testigo.

De hecho, Raimi, que ya hizo con Marvel Studios 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' y aprecia que el estudio sea "mejor que nunca", añade que su versión del héroe y de Mary Jane, desplazadas por las de Andrew Garfield y Tom Holland, "se han ido a otro sitio, con la franquicia siguiendo a un nuevo artista" y las nuevas generaciones "muy metidas en su historia". "No sería correcto que volviera e intentara resucitar mi versión de esta historia", acaba añadiendo. Parece que queda claro, ¿verdad? Pues ya veréis cómo, dentro de poco, vuelve a salir el rumor.

A todos nos gusta el Spider-man de Raimi (el más autoral de los tres principales), y nos gustaría saber cómo hubiera evolucionado el personaje, pero no deja de ser simple nostalgia, el recuerdo de una época donde agradecíamos que alguien se atreviera a hacer películas de superhéroes en lugar de sentirnos empachados, en un mundo donde estas aún tenían un toque especial, casi artesano, en lugar de estar hechas en serie. Y si el 'Spider-man 4' que tanto ansiamos va a estar hecho por un comité, creedme: es mejor que añoremos lo que no fue que decepcionarnos con la realidad.

