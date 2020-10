'Sé lo que hicisteis el último verano': Amazon da luz verde a la adaptación televisiva de la icónica cinta de terror

La era dorada del slasher YA noventero está viviendo una revitalización en la pantalla digital y es Amazon Prime Video la que va a traer de vuelta una de las más icónicas de esa época: 'Sé lo que hicisteis el último verano' ('I Know What You Did Last Summer') tendrá una adaptación en formato serie.

La plataforma ha encargado oficialmente la serie que, al igual que la película dirigida por Jim Gillespie y escrita por Kevin Williamson, será una adaptación "libre" de la novela de Lois Duncan. Sara Goodman ('Preacher') es la encargada de escribir esta serie que cuenta con James Wan como productor ejecutivo (y posiblemente director, si siguen con el plan inicial).

La premisa de 'Sé lo que hicisteis el último verano' es sencilla: un grupo de jóvenes son asediados por un misterioso asesino un año después de que un accidente letal marcase el día de la graduación de estos chicos. La película tuvo dos secuelas: 'Aún sé lo que hicistéis el último verano' en 1998 y 'Siempre sabré lo que hicisteis el último verano', esta directa a vídeo.

Desde Amazon no han dado más detalles sobre esta nueva versión de 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Las primeras informaciones del proyecto aseguraron en su época que James Wan dirigirá su primer episodio, pero eso no está del todo claro actualmente.