Una de las series de ciencia ficción más prestigiosas de los últimos años tendrá nueva temporada. Su creador asegura que su cerebro está trabajando "a toda máquina"

A pesar de que ya estamos viviendo nuestra propia distopía tecnológica, a Charlie Brooker aún le quedan un poquito de esperanza en poder sorprendernos y unas cuantas ideas en el tintero, y regresará a Netflix con una nueva colección de episodios de 'Black Mirror' en la que ya será la octava temporada, que se dice pronto, de la —solo a veces— celebrada antología de ciencia ficción.
Vuelve el espejo negro
Durante una entrevista con Tudum hace unos días, anunció del siguiente modo el regreso del icónico show de ciencia ficción, prometiendo de paso que será "más 'Black Mirror' que nunca". No sabemos muy bien qué podría significar eso a estas alturas, pero se agradece el entusiasmo.
"‘Black Mirror’ volverá, y con suerte será más ‘Black Mirror’ que nunca. Por suerte sí que tiene futuro, así que puedo confirmar que ‘Black Mirror’ regresará, justo a tiempo para que la realidad la alcance. Así que eso es emocionante. Esa parte de mi cerebro ya se ha activado y está funcionando a toda máquina".
Por lo pronto, no han trascendido detalles sobre qué historias nos contará el británico en esta ocasión, pero Brooker sí ha hablando un poco sobre cuál es el proceso creativo de su obra, que ha comparado con la composición de un disco.
"Es un experimento mental útil a la hora de afrontar una nueva historia. A menudo pienso: 'Bueno, ¿qué no hemos hecho todavía y qué tono estoy buscando?… ¿En qué punto del álbum va esta canción y hacia qué dirección musical vamos a ir?' Lo descubriremos".
A pesar de que 'Black Mirror' ya no es lo que era, su floja séptima temporada se las apañó para enamorar en su temporada de premios, incluyendo unos Globos de Oro a los que estuvo nominada como mejor antología o película para televisión, mejor serie limitada y mejores interpretaciones por los trabajos de Rashida Jones y Paul Giamatti.
Después de todo, 'Black Mirror' ha perdido algo de fuelle, pero no su estatus de culto y su prestigio. Veremos qué nos depara el futuro.
Vía | Variety
En Espinof | Las mejores películas de 2025
En Espinof | Las mejores series de 2025
Ver 0 comentarios