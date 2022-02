El futuro de 'Star Wars' está en la pequeña pantalla: todas las series que llegarán a Disney+ y cuándo podremos verlas

Desde que se cerró la Saga Skywalker con el 'Episodio IX: El ascenso de Skywalker', los estrenos de Star Wars se han ido directamente a Disney+ en formato serie.

Sí, sabemos que hay varios estrenos en cine en el horizonte, como la trilogía que prepara Rian Johnson, una película de Taika Waititi y otra dirigida por Patty Jenkins. Aún así, estos proyectos parecen estar en unas fases muy tempranas y todo el contenido parece estar yéndose directamente a la plataforma de streaming.

Por ahora parece que el futuro de la franquicia está en la pequeña pantalla y tenemos un calendario muy jugoso por delante.

'Obi-Wan Kenobi'

El spin-off sobre Obi-Wan Kenobi lleva años rumiándose con Ewan McGregor como su principal defensor. Finalmente la serie sobre el Maestro Jedi llegará a Disney+ el próximo 25 de mayo.

'Obi-Wan Kenobi' se desarrolla diez años después de 'La venganza de los Sith' y marcará el regreso de Hayden Christensen a la franquicia. Al frente de la serie está Debora Chow, quien también ha servido como directora en 'The Mandalorian'

'Andor'

La serie centrada en Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en la brillante 'Rogue One' fue uno de los primeros proyectos para Disney+ que se revelaron allá por 2018.

El spin-off tendrá un tono de thriller de espías y Tony Guilroy servirá como showrunner de la serie, que lógicamente será una precuela de 'Rogue One'. Todavía no se ha confirmado una fecha concreta de estreno, pero los episodios se rodaron en 2021 y se espera que 'Andor' llegue a la plataforma de streaming en la segunda mitad de 2022.

'The Mandalorian'

Tras la descafeinada temporada de 'El libro de Boba Fett', se ha confirmado que 'The Mandalorian' sigue siendo la joya de la corona de las series de Star Wars.

Todavía no se conocen demasiados detalles sobre la trama de la tercera temporada de 'The Mandalorian', aunque hemos podido ver un pequeño adelanto sobre qué le depara a Din Djarin con su aparición estelar en 'El libro de Boba Fett'. Jon Favreau regresa como showrunner y se espera que los nuevos episodios se estrenen a finales de 2022.

'Ahsoka'

Después de su aparición en la segunda temporada de 'The Mandalorian', el anuncio de la serie en solitario de Ahsona Tano no se hizo de rogar.

Se ha confirmado que Hayden Christensen también aparecerá en 'Ahsoka' junto con Rosario Dawson como el personaje titular. El spin-off de Star Wars también contará con Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y es espera que la serie indague en el paradero de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn tras el final de 'Star Wars: Rebels'.

Todavía no se ha fijado una fecha de estreno, aunque es posible que la serie llegue a nuestras pantallas para 2023. Dave Filoni y Jon Favreau repiten como equipo al mando del proyecto.

'Star Wars: Rangers of the New Republic'

El segundo spin-off de 'The Mandalorian' que se desveló y que también se desarrollará en su misma línea temporal. En un primer momento parecía que 'Star Wars: Rangers of the New Republic' iba a ser la serie en solitario de Cara Dune, pero tras el despido de Gina Carano parece que el proyecto se ha quedado pausado temporalmente.

'The Acolyte'

Esta es una de las series que pueden resultar más interesantes y también de las que menos sabemos por ahora. 'The Acolyte' estaría ambientado la era de la Alta República, la etapa que se está explorando ahora mismo en los libros y cómics de Star Wars.

La serie está desarrollada por la creadora de 'Russian Doll' Leslye Headland y tendrá un tono de thriller de misterio y una protagonista femenina. Todavía no se han confirmado detalles sobre el reparto pero se espera que 'The Acolyte' comience a rodarse a mediados de 2022.

'Lando'

En diciembre de 2022 desde Lucasfilm desvelaron que preparan una serie centrada en Lando Calrissian. Todavía no se ha confirmado si Donald Glover finalmente regresa a la franquicia para 'Lando', ni una fecha concreta para su estreno.