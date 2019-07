Terry Crews confirma que 'Dos rubias de pelo en pecho' tendrá segunda parte

El actor Terry Crews, uno de los protagonistas de la televisiva 'Brooklyn Nine-Nine', ha confirmado en una entrevista concedida al programa 'Watch What Happens Now' la puesta en marcha de una secuela de la comedia 'Dos rubias de pelo en pecho'.

En concreto, Crews comentó que había hablado hace poco con Shawn Mayans, uno de los protagonistas de 'Dos rubias de pelo en pecho', y que él mismo le dijo que iban a hacerla. Además, no dudó en bromear sobre que lleva quince años entrenando para poder hacerla.

Estrenada en 2004, 'Dos rubias de pelo en pecho' contaba la historia de dos agentes afroamericanos del FBI que se hacían pasar por mujeres blancas para poder investigar un complicado caso. Para complicarlo todo un poco más, se han de infiltrar en el mundo de la alta sociedad y no tardarán en descubrir que todo va a ser aún más difícil de lo que parecía.

La primera entrega fue destrozada por la crítica -apenas tiene un 15% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, aunque eso no impidió que se convirtiese en un éxito comercial. Los 113 millones de dólares que recaudó frente a un presupuesto de 37 habrían sido hoy más que suficiente para que la secuela se pusiera en marcha con mayor rapidez.

Por el momento no hay más detalles sobre 'Dos rubias de pelo en pecho 2', ni siquiera está del todo claro hasta qué punto puede ser más un deseo de Wayans y Crews que una realidad.