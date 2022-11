'La isla de las tentaciones 5' recuerda el mítico "¡Estefanía!" con Javi corriendo por la playa en busca de Claudia

No entiendo nada de Javi y Claudia. Para los que no veis 'La isla de las tentaciones', dejad que os lo explique: es una pareja en la que ella siente que su novio es demasiado dependiente, así que han decidido ir a ponerse a prueba a un reality con un montón de solteros y solteras con ganas de fama (y amor). Y claro, cuando ella ve los vídeos de él echándola de menos, cree que su relación tiene los días contados, porque igual en vez de a las Tentaciones tendrían que haber ido a un psicólogo. Pero lo que ha pasado en este programa es de juzgado de guardia.

Forrest Javi

La hoguera es el sitio en el que las parejas ven lo que han hecho sus respectivos y respectivas en el otro lado de la isla. Pero claro, normalmente, y al mejor estilo 'Confianza ciega', trucando de alguna manera las imágenes para que parezca lo que no es. Es el caso de Claudia, que recibió besos en la nariz de su tentador particular y en edición se confunden con besos en los labios. Y algo en la cabecita de Javi ha hecho catapum.

El debate público no deja claro si es tóxico o pobrecito, pero el caso es que Javi, que lleva desde el día uno esperando que se acabe la tontería y marcharse a hacer plan de mantita y peli a su casa, ha abandonado la hoguera a toda prisa para ir a la otra villa, demostrando dos cosas: la primera, que el clásico "¡Estefanía!" de Christopher dejó huella. La segunda, que la seguridad entre ambas villas es la misma que en el campo, porque ha podido entrar sin problemas.

Mientras Javi se acercaba a la villa de las chicas gritando el nombre de su amada, ellas se veían recluidas en las habitaciones por megafonía... Y, tras una semana anunciando la carrera por la playa, ahí termina, no sin antes explicarnos que en el próximo programa Javi cree que a Claudia le ha gustado un poco la locura amorosa (spoiler: no, no le ha gustado) y que habrá un castigo grave para él. El castigo para Javi ahora mismo es quedarse dentro de la isla de las narices.