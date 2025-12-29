Después de 14 años de ausencia, vuelve toda una tradición televisiva de Año Nuevo

Año Nuevo de 2012. En lo que nos intentamos despejar tras una Nochevieja, digamos, muy larga y festiva, la mañana del 1 de enero llama a la tranquilidad, a lo acogedor. Un chocolate, unos churros y, dependiendo de la hora, una o dos de las grandes tradiciones televisivas de ese día: el concierto de Año Nuevo y los saltos de esquí. La desgracia llegó al encontrarse que no hubo saltos en TVE, por primera vez en 50 años.

Si sois también de los que echaban de menos estas tradiciones, estamos de enhorabuena ya que, tras 14 años de ausencia, RTVE ha anunciado que el 1 de enero de 2026 tendremos cita en Garmisch-Partenkirchen, donde podremos ver de nuevo en abierto, vía La 2 y Teledeporte, los saltos de Año Nuevo.

El clásico

Uno saltos que han seguido realizándose, pero su emisión todos estos años ha sido exclusivamente en la televisión de pago, concretamente en Eurosport. El canal especializado en deporte sigue siendo fiel a la retransmisión del Circuito de los Cuatro Trampolines, torneo que alberga esta característica cita.

Una cita que podremos ver el 1 de enero a partir de las 13:55 tanto en La 2 como en Teledeporte, en donde estarán de narradores Paco Grande y Pablo Egea.

Un regreso que tampoco es demasiada casualidad. La emisión de este clasicazo navideño en La 2 y Teledeporte es un aperitivo para cuando llegue el plato fuerte unas semanas después: los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebran en Milano-Cortina.

