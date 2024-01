Andrea reacciona a las críticas en redes por su comportamiento en La isla de las tentaciones 7. "Todas las puretonas que me llamáis loca..."

Tras la hoguera de confrontación en la gala 3 de La isla de las tentaciones, hubo innumerables memes y críticas al comportamiento de Andrea. La ya exconcursante contestó en sus redes sociales a las acusaciones y recriminó a su pareja el haberse tatuado su cara aposta para ir al programa.

"Siento que hayáis visto lo peor de mí"

El estallido de Andrea contra su novio Álvaro en la hoguera de confrontación de la última gala de La isla de las tentaciones no pasó desapercibido en la conversación tuitera. Los espectadores cargaron contra su comportamiento, describiéndolo como tóxico entre otros muchos adjetivos.

A través de sus stories de Instagram, Andrea compartió sus impresiones al verse en el programa y respondió a la avalancha de críticas:

"Este mensaje va para todas las puretonas y puretones que os hartáis a llamarme loca. Dejaos ya de tonterías porque como me meta en los Instagrams de vuestros niños me tenéis el jueves que viene en vuestra mesa del comedor diciendo: 'Hola, suegri, ponme un cafelito'".

"Me ha gustado verme para verlo todo desde otra perspectiva, tanto lo bueno (que hay poco) como lo malo. Siento que solo hayáis visto lo peor de mí en un momento tan extremo como la isla, aun así he sido natural y me quedo con eso".

Por otra parte, la malagueña estuvo en el 'Tentaciones After Show', donde se vieron imágenes inéditas del programa. En una de ellas, Andrea acusó a Álvaro de haberse tatuado su cara en la pierna exclusivamente de cara al reality: "Te lo has hecho por el programa". Si bien después comentó que, con retrospectiva, consideraba que le echó cosas en cara a Álvaro que no eran tan graves.

En Espinof: