España se mantiene firme ante su posibilidad de participar en Eurovisión 2026: "Aunque se trate de un concurso, los derechos humanos no lo son"

El futuro de España en Eurovisión pendía de un hilo desde hace meses, en medio de uno de los episodios más tensos que ha vivido el certamen en décadas. La crisis política y ética desatada por la participación de Israel, especialmente tras el polémico televoto de la edición de 2025, situó a RTVE ante un dilema histórico: participar en la edición de 2026 suponía asumir la decisión de la UER (la Unión Europea de Radiodifusión), mientras que retirarse implicaba romper con una tradición televisiva de más de medio siglo. Hoy, tras semanas de presiones diplomáticas, debates internos y conversaciones al más alto nivel, el portavoz de RTVE ha comunicado que seguirá adelante con lo decidido hasta ahora.

Con Israel no

RTVE ha confirmado finalmente que España se mantendrá firme, dejando claro que "Israel ha incumplido con la normativa en reiteradas ocasiones" durante al menos "los dos últimos certámenes", que "cualquier otro país habría sido sancionado si hubiera hecho lo mismo" y que "las medidas no son suficientes". Aún no se ha anunciado si se participará o no en el certamen, pero la intensa negociación seguirá adelante la próxima semana en Ginebra.

El detonante de la crisis fue la edición de 2025, cuando Israel recibió un apoyo masivo del televoto pese a las críticas internacionales por su ofensiva en Gaza. Las protestas y llamados al boicot se intensificaron, y por primera vez España, junto a otros países europeos, planteó públicamente que su continuidad no estaba garantizada si el conflicto no se abordaba desde la organización.

RTVE ha considerado que las medidas anunciadas por la UER -incluyendo nuevas normas de transparencia en el televoto y un protocolo específico sobre participación en contextos de conflicto- no son suficientes y que "aunque se trate de un concurso, los derechos humanos no lo son".

Aun así, sea cual sea la decisión final, será una edición marcada por la vigilancia, el debate público y una conversación que seguirá activa en los próximos meses. Ya nada volverá a ser igual dentro del festival.

En Espinof | Qué fue de t.A.T.u. El dúo ruso que arrasó en Eurovisión con su falsa historia de amor y terminaron convirtiéndose en lo contrario que representaban

En Espinof | Israel es el gran problema de Eurovisión, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, menos la propia Eurovisión